Сериозен проблем в Украйна: Вече продават дизел с ограничения, прогнозите не са добри

Броят на бензиностанциите в Украйна, които продават дизелово гориво с ограничения, може да се увеличи, като недостигът на пазара ще продължи поне до 15 август. Такава оценка направи пред агенция УНИАН основателят на групата компании Prime и експерт по горива Дмитро Люшкин. „Ограниченията бяха въведени на бензиностанциите предимно в селските райони, за да не идват там земеделските стопани с „Еврокубове“ (големи, вместими контейнери с кубична форма - бел. ред.). В градовете практически няма такива ограничения“, заяви Люшкин на 31 юли.

В последните дни се говори как Украйна е изправена пред нарастващи цени на дизеловото гориво и други горива, причинени от скъпия внос от Европа, сложната логистика през Румъния и масовите покупки от страна на земеделските стопани за жътвата. Въпреки че енергийните експерти не отчитат абсолютен недостиг на национално ниво, цените на едро са се повишили значително.

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Ограниченията

Експертът даде примери за мрежи, които вече прилагат ограничения. По-конкретно, мрежата ESKO има ограничение от 50 литра на зареждане, мрежата от бензиностанции "24/7" – 100 литра, а „Чипо“ продава до 150 литра дизел.

„Тези, при които виждате, че има гориво, имат ограничения. А тези, които нямат ограничения, често нямат гориво. Такава е ситуацията в момента“, отбеляза той.

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Според Люшкин броят на бензиностанциите с ограничения ще се увеличава през следващите дни. „Защото до 15-о число пазарът ни ще бъде в дефицит. Потреблението ще надвиши вноса на договореното гориво в страната с до 25%. С други думи, всяка четвърта бензиностанция ще бъде принудена или да въведе ограничения, или да остане без гориво“, отбеляза експертът.

Той обясни, че след 15 август ситуацията би трябвало да се подобри, тъй като за този период вече са договорени допълнителни количества внесен дизел.

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Според Люшкин настоящият недостиг е възникнал в резултат на съвкупност от няколко фактора. Участниците на пазара разчитаха на по-ниско сезонно търсене и не бързаха да закупят допълнителни количества гориво, за да избегнат загуби в случай на спад на цените. В същото време, поради създалата се истерия, голямото търсене на едро се пренасочи към бензиностанциите за зареждане на дребно.

„До 15 август не трябва да се очаква нищо добро, тъй като пазарът остава в дефицит“, заключи Люшкин пред УНИАН.

Ситуацията с бензиностанциите в Украйна

На 31 юли средните цени на дизеловото гориво в Украйна се повишиха с 1,33 гривни (+1,5%) до 91,99 гривни за литър (около 1,79 евро). Това се превърна в най-високата цена в цялата история на наблюденията.

По-рано беше съобщено, че цените на дизела могат да се повишат до 95 гривни за литър - т.е. 1,85 евро, а още през настоящата седмица операторите могат да преминат психологическата граница от 100 гривни за литър - 1,95 евро.

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