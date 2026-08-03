За ужас на туристите: 26-годишен измъчва куче в Будва

Полицията арестува 26-годишен мъж с инициали М.Л. от Котор за измъчване на куче в черногорския курорт Будва, предаде черногорската медия Vijesti. Инцидентът станал на 1 август 2026 г., като сигнал за случая подал друг гражданин. Подателят не е искал да подава официален сигнал по този повод, а е пожелал лицето да бъде предупредено да прекрати подобно поведение

Той е заявил още, че разполага с видеозапис, свързан със споменатото събитие, но че в този момент не е бил готов да го предаде или занесе в полицията.

„За инцидента е уведомен дежурният държавен прокурор в Основна държавна прокуратура в Котор, който е разпоредил полицейските служители да предприемат мерки и действия за установяване на самоличността и откриване на извършителя. Полицейските служители незабавно са предприели действия, но лицето не е открито на посочения адрес.

По-късно обаче извършителят е установен и по разпореждане на държавния прокурор в Държавната прокуратура в Котор, М.Л. е лишен от свобода по подозрение в извършване на престъплението убиване и измъчване на животни и унищожаване на местообитанието им, като днес, заедно с наказателна жалба, той ще бъде отведен в Държавната прокуратура в Котор за по-нататъшни производства.

Скорошни случаи на жестокост към животни

Припомняме, че в края на юни полицията в южната ни съседка Гърция е идентифицирала и подготвя обвинения срещу жена, заподозряна, че е прегазила с колата си и е убила куче в южния регион на Пелопонес. За случая на насилие над животни, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът предизвика голяма обществена реакция след като видеозапис от него стана публично достояние. Държавната телевизия ERT съобщи в понеделник, че 60-годишната жена е казала на полицията, че не е видяла кучето на пътя пред себе си достатъчно скоро, за да избегне удара. ОЩЕ: Недоволство след прегазено куче в Гърция: Всички си мислят, че е нарочно

През февруари в България куче се мъчеше във Враца с тежки порезни рани, разкъсвания по тялото и полуотрязана лапа. Изглежда извършителят се е опитал да му отреже и главата, но не е успял, а ребрата му са видими. В началото на февруари, когато в свищовското село Царевец се разследва потресаващ случай на изтезания и убийства на животни. Служители на ГДБОП и международни служби са разкрили в частен имот в селото импровизирано филмово студио, в което са били жестоко изтезавани и заснемани животни.

Престъплението идва месеци след бруталното насилие срещу кучето Мая през декември, което предизвика огромно възмущение в България. Д-р Ненад Цоневски прегази с автомобила си куче в столичния квартал "Разсадника". Софийската районна прокуратура ще образува досъдебно производство, по-късно той избяга в Северна Македония, а в страната имаше простести срещу насилието над животни. Миналата година бяха задържани двама души - двойка - серийни убийци на животни в Перник. Става въпрос за мрежа, която предлагала чрез анонимни Telegram канали "услуги", при които поръчителите можели да заплатят за умишлено изтезание и убийство на животно, като в замяна получавали видеозаписи и снимки. ОЩЕ: Невиждана жестокост: Куче се мъчи с полуотрязана лапа и порезни рани