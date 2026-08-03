Китайски учени искат да спасят Земята от опасни астероиди с ядрена бомба

Китайски учени считат, че са открили най-ефективния начин за унищожаване или отклоняване на голям астероид, който евентуално би представлявал заплаха за Земята. Според тях заравяне на ядрена бомба под повърхността му и нейното детониране е най-добрият начин за отклоняване на астероида, съобщава South China Morning Post.

Идеята на китайски учени за отклоняване на опасен астероид от Земята

Идеята на китайските учени е първо да забият метален пробойник в астероида, създавайки дълбока дупка. След това втори космически кораб ще пусне ядрена бомба в дупката и ще я взриви.

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Чрез моделиране изследователите определили, че експлозия с мощност 3 мегатона може напълно да унищожи астероид с диаметър приблизително 100 метра. Те също така установили, че заравянето на бомба на 30 метра под повърхността му може да увеличи скоростта на астероида повече от три пъти в сравнение с по-плитка експлозия.

Според учените, тази мисия може да бъде изпълнена само с помощта на безпилотен космически кораб. Те подчертават, че този подход е по-малко технически сложен и по-ефективен от простото хвърляне на бомба върху астероид.

Китайските учени заявиха, че обикновеният удар върху астероид не би бил достатъчно ефективен. Те отбелязват, че двуетапният метод позволява на инженерите да изберат мястото на заравяне на бомбата и да я поставят много по-дълбоко под земята. Това избягва възможността ядрено устройство да оцелее при сблъсък.

Симулациите показват, че астероид с диаметър 50 метра може да бъде напълно унищожен от ядрена експлозия с мощност 300 килотона. Увеличаването на мощността до 3 мегатона се оказа достатъчно, за да унищожи напълно астероид с диаметър 100 метра.

Освен това, според учените, дълбочината, на която е заровена бомбата, също играе важна роля. За астероид с диаметър 1 км, поставянето на 3-мегатонова бомба на 30 метра под повърхността е довело до промяна на скоростта от приблизително 30 см в секунда - повече от три пъти по-голяма от резултата, постигнат при дълбочина на заравяне от 10 метра.

Изследователите признават, че концепцията би проработила само ако опасният астероид бъде открит достатъчно рано, за да може да се проектира, изстреля и експлоатира мисия с два космически кораба преди удара.

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Преди това учени изследваха астероида „Доналд Йохансон“ и откриха, че той се върти около две оси, което го кара да се клатушка, докато се движи през Слънчевата система. Учени от Югозападния изследователски институт направиха това откритие, използвайки космическия апарат „Луси“ на НАСА. Прелитането покрай астероида е тест на космическия апарат, кръстен на човека, открил Луси, един от най-ранните известни човешки предци, което е вдъхновило името на мисията.

„Това е само едно от многото изненадващи открития, направени, откакто космическият апарат „Луси“ на НАСА прелетя покрай астероида Доналд Йохансон на 20 април 2025 г. Изображенията на „Луси“ потвърдиха удължената му форма, първоначално предложена от наблюдения от наземни телескопи. Прелитането разкри, че този малък астероид с ширина от половин миля прилича на фъстък, с двуделна структура, свързана с по-тясна шия“, казва Симоне Марки, заместник-главен изследовател на „Луси“ и водещ автор на изследването.

Освен това бяха открити богати на желязо глинести минерали, образувани в близост до течна вода. Това показва, че астероидът вероятно се е състоял от фрагменти от по-голям, богат на въглерод и вода астероид, който се е разпаднал преди 155 милиона години след сблъсък в главния астероиден пояс.

„Срещата с Доналд Йохансон ще позволи на НАСА да тества как Луси ще се представи по време на прелитането си покрай троянските астероиди - два клъстера от древни обекти, които обикалят около Юпитер, докато той обикаля около Слънцето“, добавя The Independent.

Учените се надяват, че могат да използват астероиди от тези купове, за да изучат ранната история на нашата слънчева система, тъй като те са запазени в състоянието, в което са се образували.

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