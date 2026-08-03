Вальо Илиев: Всички искаме ЦСКА да изглежда по-добре – има млади момчета, които ще получат шанс!

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира трудната победа на „армейците“ над Дунав Русе в двубой от третия кръг на Първа лига. Както е известно, столичани спечелиха срещата с 2:1, но отново не впечатлиха с представянето си на терена. Бившият защитник бе категоричен, че всички в клуба искат отборът да изглежда по по-добър начин.

Илиев също така допълни, че в ЦСКА има достатъчно добри млади български футболисти, които ще получат своя шанс за изява. Според него в скоро време „червените“ могат да разполагат с още качествени родни състезатели в първия отбор.

„Освен физическа има и психологическа умора“

„Трябва да бъдем честни. Иска ни се ЦСКА да изглежда по по-добър начин. На база качеството, с което разполагаме, можем и вярвам, че ще изглеждаме по-добре. Последният европейски двубой беше 120 минути. Освен физическа има и психологическа умора, която не е за подценяване“.

„Някои играчи получиха шанс. Всички се обединяваме, че ЦСКА трябва да иглежда по-добре. Не само Каймаканов, има и други млади момчета, които показват страхотен потенциал и ще получат шанс. Надявам се ЦСКА да разполага с още талантливи футболисти“, заяви спортният директор на ЦСКА.

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