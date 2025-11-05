Железниците на Украйна в опасност – може да спрат работа

Украинската железница е загубила почти половината от товарните си превози от началото на пълномащабната война. Това съобщи Сергей Лешченко, заместник-председател на надзорния съвет на АД "Укрзализныця". Думите му бяха цитирани и в неговия Telegram канал от депутата от Върховната рада Ярослав Железняк, който добави, че компанията може скоро да спре да работи. По думите на Лешченко, от 2022 г. насам по железопътната инфраструктура са направени около 800 удара, а 3 000 обекта са повредени.

За първите девет месеца на 2025 г. нетната загуба на компанията възлизала на 7,2 млрд. гривни, а загубите при пътническите превози са за 18 млрд. гривни.

За да стабилизира финансовото си положение, компанията планира да продаде скрап на стойност до 10 млрд. гривни, да получи 16 млрд. от бюджета и да извърши индексация на транспортните тарифи, което може да й донесе около 22,5 млрд. повече.

По-рано много политици разкритикуваха инициативата на Володимир Зеленски за безплатни пътувания с железопътния транспорт на разстояние до 3 000 километра за всички жители на Украйна.