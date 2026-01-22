Любопитно:

22 януари 2026, 14:51 часа 284 прочитания 1 коментар
Желязков ни вкара в Съвет за мир с Лукашенко и Орбан, а Путин пак бомбардира Украйна (ВИДЕО)

Докато България стана единствената страна-членка на ЕС освен Унгария, чийто премиер Виктор Орбан не пропуска удобен случай да заеме изгодна за руския диктатор Владимир Путин позиция по най-важната за Европа тема "Украйна", армията на Путин не спира с въздушния терор в украинските градове. На прицел в ранния следобед се оказаха родният град на украинския президент Володимир Зеленски Кривой Рог и Днипро (Днепропетровск).

В официалния си канал в Телеграм ръководителят на Днепропетровска област Олександър Ганжа съобщи за 11 ранени в Кривой Рог, включително две деца - на 8 и на 10 годинки. "Момченце на година и половина е в среднотежко състояние. То е под медицинско наблюдение, както и ранени 55-годишен мъж и 58-годишна жена", добавя Ганжа. По предварителни данни градът е обстрелян с балистични ракети от руснаците.

В Днипро има директен удар на руски дрон "Шахед" в пореден жилищен блок. Пожар е избухнал в два апартамента, уточняват се подробности, съобщава Ганжа:

Междувременно, командващият поделението за работа с дронове в Трети щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Юрий Филатов коментира в Давос, че международният правов ред вече не струва нищо - и че общества като руското, избрали да ги води човек като Путин, разбират само от езика на силата. Трети корпус е елитно професионално звено на ВСУ, корените му идват от доброволческия полк "Азов".

