Желязков ни вкара в Съвет за мир с Лукашенко и Орбан, а Путин пак бомбардира Украйна (ВИДЕО)

Докато България стана единствената страна-членка на ЕС освен Унгария, чийто премиер Виктор Орбан не пропуска удобен случай да заеме изгодна за руския диктатор Владимир Путин позиция по най-важната за Европа тема "Украйна", армията на Путин не спира с въздушния терор в украинските градове. На прицел в ранния следобед се оказаха родният град на украинския президент Володимир Зеленски Кривой Рог и Днипро (Днепропетровск).
Meanwhile, Dnipro has been under attack by Russian drones all morning. There are reports of a strike on a high-rise residential building, with casualties reported. pic.twitter.com/6w2CK5E7tR— WarTranslated (@wartranslated) January 22, 2026
В официалния си канал в Телеграм ръководителят на Днепропетровска област Олександър Ганжа съобщи за 11 ранени в Кривой Рог, включително две деца - на 8 и на 10 годинки. "Момченце на година и половина е в среднотежко състояние. То е под медицинско наблюдение, както и ранени 55-годишен мъж и 58-годишна жена", добавя Ганжа. По предварителни данни градът е обстрелян с балистични ракети от руснаците.
While Trump sits at his "Peace Council" claiming he believes Putin wants to end the war, Russia hit Kryvyi Rih with ballistics. Ukrainian channels report a woman and a child have been hospitalized.— WarTranslated (@wartranslated) January 22, 2026
В Днипро има директен удар на руски дрон "Шахед" в пореден жилищен блок. Пожар е избухнал в два апартамента, уточняват се подробности, съобщава Ганжа:
The moment a Shahed drone hit a high-rise building in Dnipro. pic.twitter.com/EKXx3iiIT6— WarTranslated (@wartranslated) January 22, 2026
Междувременно, командващият поделението за работа с дронове в Трети щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Юрий Филатов коментира в Давос, че международният правов ред вече не струва нищо - и че общества като руското, избрали да ги води човек като Путин, разбират само от езика на силата. Трети корпус е елитно професионално звено на ВСУ, корените му идват от доброволческия полк "Азов".
"We must accept reality - the reality as it is. International law, unfortunately, does not function in this trench. The only thing this neo-empire truly listens to and understands is strength." - UAV Commander of Ukraine's Third Army Corps. pic.twitter.com/IyNbYKWww3— WarTranslated (@wartranslated) January 22, 2026
