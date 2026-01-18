Жена оцеля след рухване на кран (ВИДЕО)

63-годишна жена е оцеляла след рухване на кран в Татарстан след като е изпаднала от кабината му, пишат днес местни медии. Инцидентът е попаднал на видео и кадрите са публикувани в канала в Telegram на регионалната прокуратура на 18 януари.

Инцидентът е станал в Механичния завод "Ленин" в Бугулма. Вижда се как кранът неочаквано се сгъва по средата. Жената е получила наранявания, но не се съобщават подробности.

Прокуратурата е започнала проверка за спазване на изискванията за безопасност на труда.

