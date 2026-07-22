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Jetkiller - новият убиец на руски дронове: Украински компании впечатлиха с поредни умни отговори на агресията (СНИМКИ)

22 юли 2026, 7:30 часа 85 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Jetkiller - новият убиец на руски дронове: Украински компании впечатлиха с поредни умни отговори на агресията (СНИМКИ)

Украинският производител на дронове SkyFall представи нов високоскоростен прехващач, предназначен да противодейства на руските дронове „Шахед“. Новият дрон, наречен P1-SUN Jetkiller, е по-бърза версия на прехващача, който Украйна използва от края на миналата година. Наскоро Русия започна да оборудва своите „Шахед“-и с реактивни двигатели, което им позволява да проникват по-дълбоко на украинска територия. С тази си модификация те могат да достигат скорост до 500 км/ч, което значително намалява времето, с което разполагат украинските сили, за да засекат целта и да предприемат контрамерки. Тази скорост надхвърля възможностите на повечето съществуващи прехващачи.

Според Юрий Черевашенко, висш командир на украинските военновъздушни сили, цитиран от Reuters, между 15% и 20% от дроновете „Шахед“, които Русия използва за атака срещу Украйна, вече са оборудвани с реактивни двигатели вместо обичайните пропелерни.

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На какво е способен новият Jetkiller?

Представител на SkyFall казва, че новият прехващач на компанията може да достигне скорост до 370 км/ч в сравнение със стандартната версия P1-SUN, която лети с до 310 км/ч. Той посочва, че работата по новия модел е започнала преди около три месеца и че той вече е тестван в бойни условия. Според наличните данни е свалил повече от дузина дронове „Шахед“.

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Стандартният модел P1-SUN вече е свалил над 5500 „Шахед“-а от пускането му на пазара през ноември 2025 г., а производственият капацитет на компанията позволява производството на до 50 000 броя месечно.

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Украинският дрон беше представен на авиационното изложение във Фарнбъро във Великобритания - едно от най-големите в света. Компанията планира да започне масово производство през август.

Кои други украински компании разработват високоскоростни прехващачи?

Друг украински производител, General Cherry, също работи по по-бърза версия на своя прехващач Bullet, специално проектиран за противодействие на "Шахед". Според говорителя на компанията Марко Кушнир новият модел вече е в заключителните етапи на разработката и е способен да достига скорост от над 400 км/ч, като целта на разработчиците е да достигнат 500 км/ч.

Друга компания, разработваща прехващачи, е британско-украинската Firebolt Engineering. Тя е разработила свой собствен дрон с реактивно задвижване – Griffen. Според изпълнителния директор на компанията дронът понастоящем достига скорост от 350 км/ч. През май той свали първия руски „Шахед“ (без реактивно задвижване), а в момента компанията работи по разширяване на производството.

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SkyFall вече представи друга нова версия на своя прехващач – P1-SUN Long. Дронът се отличава с обхват от 33 км, максимална височина на полет до 9 км и скорост над 310 км/ч. Той разполага и с вграден изкуствен интелект, способен самостоятелно да открива и проследява цели. Освен това P1-SUN Long е интегриран със системата за дистанционно управление на SkyFall, което позволява прехващачът да се управлява от всяка точка на света, където има интернет връзка.

Също така украинският безпилотен летателен апарат за удари на далечно разстояние „Лютий“ беше представен за първи път на Международното авиационно изложение във Фарнбъро във вариант с ракети, монтирани на крилата. Представените ракети имат обявен обсег до 200 км и скорост от около 500 км/ч. Според производителя „Лютий“ има обсег до 1400 км и може да пренася бойна глава с тегло до 75 кг, което му позволява да служи като многократно използваема платформа за удари в дълбочина.

Прехващачите и FPV дроновете на украинската армия стават все по-ефективни благодарение на изстрелването им от носители - самолети, други пилотирани летателни апарати, както и сухопътни и морски дронове. Според Business Insider тези носители се използват най-активно в морска среда - през април за първи път беше регистрирано унищожаването на руски дрон „Шахед“ от прехващач, изстрелян от морето.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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