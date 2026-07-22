Бивши управляващи: Ако Иран ни пратят ракета, вината ще е на Радев

България е на крачка да бъде ударена от участника в близкоизточната война Иран. Това коментира лидерът на ИТН и бивш управляващ коалиционен партньор Слави Трифонов по повод зелената светлина от властта за разполагането на американски самолети-цистерни на летище "Безмер".

"Сега, честно да ви кажа, много мразя да използвам гръмки фрази и да говоря с големи думи за неща, които са просто подозрения. Но в този случай това не е така. Защото днес Иран направо си ни предупреди. Става въпрос за вече прочутите американски самолети. Само искам да отбележа, че министър-председателят Румен Радев е избран от българския народ, а не от американската политическа доктрина. И да не се крие зад българския парламент, защото мнозинството е негово, тоест има 131 депутати и те ще направят каквото им каже той. След като козируват, разбира се", написа Трифонов.

"Как спи нощем"

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"А той, както обикновено, е особено последователен. Цитирам неговите изявления за въпросните самолети и как се променят с времето:

• Румен Радев, април: „Ще изгоня американските самолети“. Забележете, говори в първо лице, единствено число. Няма парламент тук. Има „аз“, „Румен Радев“.

• Румен Радев, май: „Ще ги оставя, докато не ни дадат визи“. Говори за самолетите.

• Румен Радев, юни: „Изгоних ги, защото застрашават националната сигурност“.

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• Румен Радев, юли: „Американските самолети са добре дошли в Безмер“.

Както виждате, човекът е особено последователен. Четири месеца, четири различни мнения. Ама и аз какво искам? В крайна сметка става въпрос за самолети, а човекът е пилот. Влече го, дето се вика", продължи лидерът на ИТН.

Според Трифонов цялата вина, ако Иран изпълни заканата си, ще бъде именно на Румен Радев.

"Искам да бъда безпределно ясен. Ако, не дай си Боже, иранците ни пратят някоя балистична ракета или някой идиот фундаменталист се взриви на българска територия, вината за това ще бъде на Румен Радев. Първо ще му кажа, че не го знам как спи нощем. А второ, ще му припомня, че е избран от българския народ, а не от американската политическо-военна доктрина", завърши Трифонов.

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"Трябваше да поставим условия пред САЩ"

Друг бивш участник във властта - лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов, също разкритикува решението на правителството.

"С решението за разполагане на американски самолети в авиобаза "Безмер" България поема риск, без да е ясно каква полза ще получи. Определено ставаме потенциална мишена на Иран, който, както виждате, няма никакви колебания да атакува трети страни, на които са разположени американски военни ресурси", коментира Каракачанов.

Според него настоящото правителство е подходило по-прозрачно от предишните кабинети, като е внесло въпроса за обсъждане в парламента. Според него обаче България се включва в конфликт, който не е подкрепен нито от НАТО, нито от Европейския съюз.

"Аз бих подкрепил подобно решение, ако България има някакви икономически, геополитически или други ползи от него. Днес не чух да се говори за такива", каза още бившият министър пред Фокус.

Той е на мнение, че държавата е могла да постави конкретни условия пред Вашингтон, както и че отношенията със САЩ трябва да се основават на взаимна изгода.

"Тръмп говори само за сделки. Когато преговаряш с един бизнесмен, трябва да си осигуриш и своите интереси", допълни политикът.

По думите на Каракачанов положителната страна на решението е, че самолетите няма да бъдат разположени на летище София. Той посочи, че въпросът не е дали България е можела да откаже, а какъв е балансът между ползите и рисковете.