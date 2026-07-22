Спорт:

Заплашват с убийство културиста, заснел момчета с райски газ зад волана

22 юли 2026, 8:24 часа 876 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
Заплашват с убийство културиста, заснел момчета с райски газ зад волана

Не търся популярност. Това, което търсих, е някакъв вид правосъдие. Най-важното е тези момчета да се променят и повече да не правят подобни неща. Това разказа в ефира на bTV Валентин Петров, автор на видеото с двамата младежи, заснети да употребяват райски газ и впоследствие да шофират опасно в Пловдив. Той сподели, че въпреки многобройните положителни реакции е получил и сериозни заплахи. „Получих много повече подкрепа, но получих и доста заплашителни съобщения, включително със заплахи за убийство“, каза Петров.

ОЩЕ: Арестуваха 22-годишния шофьор, сниман с райски газ в автомобил (ВИДЕО)

По думите му той и приятелката му първо забелязват младежите около 18 часа на светофар, когато автомобилът е бил спрял. „Видях балоните вътре – имаше три балона и три момчета. Двете момчета, които са братя, ги видях ясно – всеки от тях държеше балон. Веднага снимах регистрационния номер, а приятелката ми се обади на 112“, разказа той.

Два часа по-късно двамата отново засичат същия автомобил. Според Петров колата се движела с „между 80 и 100 км/ч на главен път“.

Той подчерта, че момчетата не са го молили да не публикува видеото, а „да не се обаждам втори път на 112“. „Казваха, че ще си оправят поведението и че няма да го правят повече, но според мен това няма стойност, защото просто бяха хванати в крачка“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Скандално видео: Шофьор с две условни присъди хванат да кара и диша райски газ (ВИДЕО)

Той беше категоричен, че видеото е щяло да бъде публикувано независимо как е приключила срещата. „Трябва да се дава гласност на подобни неща. Колкото повече се говори за такива случаи, толкова по-голям е шансът хората, които ги правят, поне да се замислят и да спрат“, смята Петров.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шофьор дрогиран шофьор райски газ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес