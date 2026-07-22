Заплашват с убийство културиста, заснел момчета с райски газ зад волана

Не търся популярност. Това, което търсих, е някакъв вид правосъдие. Най-важното е тези момчета да се променят и повече да не правят подобни неща. Това разказа в ефира на bTV Валентин Петров, автор на видеото с двамата младежи, заснети да употребяват райски газ и впоследствие да шофират опасно в Пловдив. Той сподели, че въпреки многобройните положителни реакции е получил и сериозни заплахи. „Получих много повече подкрепа, но получих и доста заплашителни съобщения, включително със заплахи за убийство“, каза Петров.

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По думите му той и приятелката му първо забелязват младежите около 18 часа на светофар, когато автомобилът е бил спрял. „Видях балоните вътре – имаше три балона и три момчета. Двете момчета, които са братя, ги видях ясно – всеки от тях държеше балон. Веднага снимах регистрационния номер, а приятелката ми се обади на 112“, разказа той.

Два часа по-късно двамата отново засичат същия автомобил. Според Петров колата се движела с „между 80 и 100 км/ч на главен път“.

Той подчерта, че момчетата не са го молили да не публикува видеото, а „да не се обаждам втори път на 112“. „Казваха, че ще си оправят поведението и че няма да го правят повече, но според мен това няма стойност, защото просто бяха хванати в крачка“.

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Той беше категоричен, че видеото е щяло да бъде публикувано независимо как е приключила срещата. „Трябва да се дава гласност на подобни неща. Колкото повече се говори за такива случаи, толкова по-голям е шансът хората, които ги правят, поне да се замислят и да спрат“, смята Петров.