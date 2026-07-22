Магистрала "Тракия" ще бъде затворена в двете посоки

По искане на ОДМВР-Бургас движението по автомагистрала "Тракия" ще бъде временно спряно в двете посоки днес между 13:30 и 14:30 часа в района на Карнобат, съобщиха от полицията.

Причината е извършването на повторен оглед на мястото на тежката катастрофа с обърнатия товарен камион, при която загина човек. Още: Ужасът край Карнобат: Съдът реши за мярката на шофьора на тира

По време на ограничението трафикът ще бъде пренасочван по стария път през Петолъчката и Карнобат.

Катастрофата стана на 10 юли на 311-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Товарен автомобил премина през разделителната мантинела, навлезе в платното за насрещно движение и се сблъска челно с лек автомобил. При удара загина 42-годишен мъж, а други двама души пострадаха.

Шофьорът на камиона беше привлечен като обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост при тежко пътнотранспортно произшествие. Съдът в Бургас му наложи постоянна мярка „задържане под стража“.