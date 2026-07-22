Какво доживяхме: Първият фестивал за безалкохолна крафт бира в Европа е факт

В полската столица Варшава започна първият в Европа фестивал, посветен изцяло на безалкохолната крафт бира. Събитието "Zero Zero" поставя Полша сред водещите пазари в бързо разрастващия се сегмент на безалкохолните напитки и отразява нарастващия интерес към по-осъзнатата консумация на алкохол, съобщи "TVP World". Търсенето на напитки с ниско или нулево алкохолно съдържание (NoLo) нараства в световен мащаб, особено сред милениалите и поколението Z. Полша не прави изключение.

Още: "Истинско приятелство": Хърватия ограничава македонците за бирата и ракията

"Потребителите все по-често искат да пият безалкохолна бира и пазарът отговаря на това търсене", заяви организаторът на фестивала Павел Лешчински пред "TVP World". По думите му, макар общите продажби на бира в Полша да намаляват, сегментът на безалкохолната бира продължава да расте и вече представлява около 8,1% от целия бирен пазар.

Бира с ананас, маракуя, манго и борови иглички

Снимка: iStock

Фестивалът представя около 30 вида безалкохолна крафт бира от десетина пивоварни. Сред тях са Matcha IPA, Nitro Oatmeal Stout, плодова бира с ананас, маракуя и манго, бира с борови иглички, както и английски портер Black Prince на краковската пивоварна Tea Time Brewery.

Според Лешчински до неотдавна безалкохолната бира е била възприемана като компромисен избор, предназначен основно за шофьори или хора, които не могат да консумират алкохол. Днес крафт пивоварите се стремят да предложат същото разнообразие и качество, каквито очакват любителите на традиционната бира. "Ако някой избере да не пие алкохол, защо възможностите му трябва да се ограничават до вода, сладки безалкохолни напитки или некачествена бира? Той заслужава бира, която е наистина вкусна, освежаваща и си заслужава парите", каза Лешчински.

Още: Знаете ли какво точно е крафт бира?

Тридневният фестивал се провежда в градината "Саски" в центъра на Варшава и още в първата си вечер привлече многобройна публика от различни възрасти и националности. Организаторите подчертават, че събитието не е насочено срещу консумацията на алкохол, а има за цел да покаже, че безалкохолната бира може да бъде пълноценна алтернатива. "Това определено не е опит да демонизираме алкохола", каза Лешчински. "Фестивалът е празник и всеки е добре дошъл, но участието е изцяло доброволно.", предава БГНЕС.