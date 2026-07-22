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Идва нова порция студ: Симеон Матев разкри кога се връща лятото

22 юли 2026, 7:36 часа 242 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Идва нова порция студ: Симеон Матев разкри кога се връща лятото

Гръмотевичната буря тази сутрин над София се насочва към Източна България. По морето се очаква дъжд, гръмотевици и силен вятър. В петък се чака нова вълна от валежи. Не са изключени и градушки. Тази прогноза за времето направи климатологът Симеон Матев в ефира на Нова телевизия. По думите му циклоните Мориц и Кери са виновни за това захлаждане.

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„В четвъртък ще е слънчево, на места с облаци. В петък идва нова порция студ, като през деня в София може температурата да не мине 20 градуса, с валежи, които няма да са толкова интензивни“, каза той.

Климатологът обясни, че на връх Мусала може да превали и сняг. „Не е прецедент, случва се, но не е толкова често“, обясни Матев.

В събота по Черноморието ще превали преди обяд, но в следобедните часове слънцето ще се усмихне. В неделя ще е слънчево и ще става за море.

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Следващата седми също ще предложи интересни моменти – ще се затопли и температурите пак ще станат летни. „При нас жегата се връща в неделя. Август се очаква да е с летен характер“, успокой той.

Времето днес

На много места от северозапад на югоизток ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. По-интензивни ще са явленията в източната половина от страната. Ще има и градушки. В западните райони ще вали на по-малко места, а след обяд там и облачността ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина – умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 33 градуса, в София – около 23 градуса. ОЩЕ: Прогноза за времето - 22 юли 2026 г. (сряда)

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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