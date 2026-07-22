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"Приятел в нужда се познава": Атанас Запрянов за американските самолети и има ли опасност от терористична заплаха

22 юли 2026, 8:04 часа 736 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Приятел в нужда се познава": Атанас Запрянов за американските самолети и има ли опасност от терористична заплаха

В първата нота от САЩ е записано, че самолетите ще са на територията на България за поддръжка на НАТО и за провеждане на учение. Цялото решение е базирано в този контекст – на невоенен характер. А как се осъществява тази дейност е друг контекст. Ние имахме намерение да направим учение за зареждане на самолетите F-16 във въздуха. Не се случи по различни организационни причини. Това обясни бившият министър на отбраната Атанас Запрянов е ефира на Нова телевизия.

Попитан излъгали ли са, че самолетите са тук за учение, той отговори: „Не, не беше лъжа. Какво са правили извън България си е отговорност на САЩ“.

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На въпрос има ли сега опасност за страната ни, ако приемем тези самолети, та било и на авиобаза „Безмер“, тъй като сега вече войната между САЩ и Иран е доста активна, ударите не спират, бившият военен министър заяви, че и при предната нота, и сега, службите са извършили анализ, оценили са риска и са предложили на правителството съответните мерки. „И сега, и преди службите казват, че няма заплаха. Но рискове от гледна точка на тероризъм винаги съществуват“, добави той.

„Приятел в нужда се познава“, каза Запрянов на въпрос трябва ли сега, в тази ситуация в Иран, да приемем тези самолети. И даде пример, че такива самолети има в Гърция, в Турция.

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„Не сме длъжни да приемем тези самолети. Ние сме суверенна държава. Ако парламента не приеме това решение, ние няма да ги приемем“, каза той.

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Атанас Зафиров американски самолети
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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