От 1 септември 2026 г. руските училища ще удвоят броя на часовете, посветени на основна военна подготовка като част от курса „Основи на вътрешната сигурност и отбрана“, обяви министърът на образованието Сергей Кравцов. По думите му приблизително 20% от учебната програма за ученици от 6 до 11 клас в момента е посветена на основна военна подготовка. От новата учебна година това ще се увеличи до 50%.

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Програмата

Като част от програмата за основна военна подготовка учениците изучават дронове и провеждат тренировъчни занятия с тях, съобщава пресслужбата на руското Министерство на образованието. Освен това, от 1 септември руските училища ще въведат нов предмет „Духовна и морална култура на Русия“. За да го „приложат“, заяви Кравцов, ще бъдат създадени документални филми за 83 руски войници, участвали във войната с Украйна.

Снимка: Pixabay

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Базовата военна подготовка беше включена в учебната програма „Основи на безопасността на живота“ (Основи на безопасността на живота) още през 2023 г. Учениците в 10 и 11 клас се обучаваха как да стрелят с автомат „Калашников“, да използват ръчни гранати и да оказват първа помощ в бой. От 2024 г. курсът по безопасност на живота в руските училища беше заменен с „Основи на сигурността и отбраната на Отечеството“.

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През последните пет години руските власти са похарчили над 50 милиарда рубли за създаването и функционирането на военно-патриотични центрове, където руските ученици се изпращат за задължителна военна подготовка, информира изданието „Вот Так“.

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