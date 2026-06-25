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Животът е война и "духовна и морална култура на Русия" - нововъведения в руските училища

25 юни 2026, 18:48 часа 561 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Животът е война и "духовна и морална култура на Русия" - нововъведения в руските училища

От 1 септември 2026 г. руските училища ще удвоят броя на часовете, посветени на основна военна подготовка като част от курса „Основи на вътрешната сигурност и отбрана“, обяви министърът на образованието Сергей Кравцов. По думите му приблизително 20% от учебната програма за ученици от 6 до 11 клас в момента е посветена на основна военна подготовка. От новата учебна година това ще се увеличи до 50%.

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Програмата

Като част от програмата за основна военна подготовка учениците изучават дронове и провеждат тренировъчни занятия с тях, съобщава пресслужбата на руското Министерство на образованието. Освен това, от 1 септември руските училища ще въведат нов предмет „Духовна и морална култура на Русия“. За да го „приложат“, заяви Кравцов, ще бъдат създадени документални филми за 83 руски войници, участвали във войната с Украйна.

Снимка: Pixabay

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Базовата военна подготовка беше включена в учебната програма „Основи на безопасността на живота“ (Основи на безопасността на живота) още през 2023 г. Учениците в 10 и 11 клас се обучаваха как да стрелят с автомат „Калашников“, да използват ръчни гранати и да оказват първа помощ в бой. От 2024 г. курсът по безопасност на живота в руските училища беше заменен с „Основи на сигурността и отбраната на Отечеството“.

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През последните пет години руските власти са похарчили над 50 милиарда рубли за създаването и функционирането на военно-патриотични центрове, където руските ученици се изпращат за задължителна военна подготовка, информира изданието „Вот Так“.

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Русия Военно обучение война Украйна руско училище
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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