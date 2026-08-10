България ще се бори за място на Олимпийските игри в САЩ с пълен състав на Световното в Германия

Остават броени дни до началото на Световното първенство по художествена гимнастика. От 12 до 16 август германският град Франкфурт ще се превърне в сцена на грацията, а на килима ще излязат 101 индивидуални гимнастички от 73 национални федерации. Световният шампионат събира представители от Европа, Азия, Америка, Африка и Океания, и обещава една от най-силните битки на индивидуалната сцена през този олимпийски цикъл. Това е и първата квалификация за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Българският състав на Световното първенство във Франкфурт

България отново ще бъде сред фаворитите за отличията от планетарния шампионат. Страната ни ще бъде представена от три индивидуални гимнастички и ансамбъла за жени във Франкфурт. В индивидуалното състезание ще участват европейската вицешампионка Стилияна Николова, която ще се състезава на всичките четири уреда, Ева Брезалиева, която ще покаже своите композиции с обръч, топка и бухалки, и Яница Динева, която ще дебютира на Световното първенство за жени с изпълнението си с лента.

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Българският ансамбъл ще бъде в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. По време на първенството ще бъдат раздадени общо девет световни титли - в отборното състезание, в индивидуалния многобой, в многобоя при ансамблите и финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите. Освен борбата за медали, шампионатът ще бъде първа олимпийска квалификация за Лос Анджелис 2028, като олимпийските квоти ще получат трите най-добри гимнастички и трите най-добри ансамбъла в многобоя.

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