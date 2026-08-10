Полша вече е шестата по големина икономика в ЕС

Според данни на Европейската статистическа служба, стойността на БВП на Полша по текущи цени е възлизала на 922,9 милиарда евро през 2025 г. Това означава, че Полша е представлявала 4,9% от икономиката на целия Европейски съюз. По икономически мащаб само Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерландия изреварват Полша, пише Евронюз.

Германия остава на първо място с БВП от 4,47 трилиона евро. Франция е генерирала 2,99 трилиона евро, Италия - 2,26 трилиона евро, Испания - 1,69 трилиона евро, а Нидерландия - 1,17 трилиона евро.

Това поставя Полша пред Белгия, Швеция, Ирландия и Австрия.

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Полша е лидер в Централна и Източна Европа

Полша е безспорно най-голямата икономика в Централна и Източна Европа. За сравнение, БВП на Румъния през 2025 г. е бил 380,1 милиарда евро, на Чехия - 347,3 милиарда евро, а на Унгария - 218,8 милиарда евро.

Източник: Pixabay

Комбинираният БВП на 27-те държави членки на Европейския съюз възлиза на около 18,8 трилиона евро през 2025 г. Германия има най-голям дял – 23,8%, следвана от Франция с 15,9% и Италия с 12%.

Възходът на Полша е резултат предимно от години на икономически растеж, индустриално развитие, разширяващ се износ и нарастващо потребление и инвестиции. През 2025 г. реалният БВП на Полша се е увеличил с 3,6%, докато икономиката на Европейския съюз като цяло е нараснала с 1,5%.

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Голямата икономика обаче не означава автоматично висок жизнен стандарт.

Данните на Евростат показват и другата страна на монетата. Самият размер на една икономика не разкрива колко богати са нейните жители.

След като се сметнат данните за БВП на глава от населението, Полша все още остава под средното за ЕС. Според данни, цитирани от Евростат, БВП на глава от населението на Полша през 2025 г. е бил по-малко от 85% от средното за ЕС.