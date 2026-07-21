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Напрежението расте: Два танкера поразени в Ормузкия проток, под удар са и американски радари

21 юли 2026, 6:05 часа 181 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Напрежението расте: Два танкера поразени в Ормузкия проток, под удар са и американски радари

Два петролни танкера горят след експлозии, избухнали, докато плавателните съдове са се опитвали да преминат по южния маршрут през Ормузкия проток, съобщи в изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). В съобщението се посочва още, че водният път ще остане затворен, докато продължават американските военни действия в региона.

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В отделно изявление КГИР заяви, че е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радар и система за противовъздушна отбрана в Мухарак. Иранската Революционна гвардия допълни, че система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" в Рифа е била поразена едновременно с ракета и дронове.

По данни на Техеран са били атакувани също американски радарни, сателитни и комуникационни съоръжения във военновъздушната база "Ахмад ал Джабер" в Кувейт.

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Междувременно рано тази сутрин Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи в социалната мрежа Екс, че е приключило поредната серия удари срещу Иран. Били са поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана, пише от Reuters.

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Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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