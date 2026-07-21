Напрежението расте: Два танкера поразени в Ормузкия проток, под удар са и американски радари

Два петролни танкера горят след експлозии, избухнали, докато плавателните съдове са се опитвали да преминат по южния маршрут през Ормузкия проток, съобщи в изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). В съобщението се посочва още, че водният път ще остане затворен, докато продължават американските военни действия в региона.

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В отделно изявление КГИР заяви, че е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радар и система за противовъздушна отбрана в Мухарак. Иранската Революционна гвардия допълни, че система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" в Рифа е била поразена едновременно с ракета и дронове.

По данни на Техеран са били атакувани също американски радарни, сателитни и комуникационни съоръжения във военновъздушната база "Ахмад ал Джабер" в Кувейт.

An Iranian ballistic missile struck prefabricated housing units at Jordan's Muwaffaq Salti Air Base, killing two U.S. Army air and missile defense soldiers and leaving a third person unaccounted for.



The strike was the third missile attack on the base within 24 hours, following… pic.twitter.com/a9pteE0HWh — Clash Report (@clashreport) July 20, 2026

Междувременно рано тази сутрин Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи в социалната мрежа Екс, че е приключило поредната серия удари срещу Иран. Били са поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана, пише от Reuters.