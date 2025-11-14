Как се краде велосипед с въдица: Полицията разби престъпна група

Мрежа за кражба на високотехнологични велосипеди е била разбита във Франция, а петима души са били арестувани, съжбщиха от френската жандармерия, цитирани от Франс прес и БТА.

Арестите са били извършени в района на Париж и в южната част на страната.

Крадците са разбивали покривите на магазините за велосипеди и са изтегляли колелата с помощта на импровизирана въдица.

Смята се, че мрежата е откраднала общо 12 велосипеда на обща стойност от близо 1 милион евро. Целта на кражбите е била препродаване на скъпите велосипеди.

