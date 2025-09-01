Какви са сценариите за развитието на войната в Украйна: Анализ на бивше ръководство на МО

Председателят на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов заяви, че Русия няма интерес към настоящия етап да преговаря за мир с Украйна. „Ударите са с цел от една страна да принудят украинското правителство към повече отстъпки, но да заплашат и украинското население, за да стане по-отстъпчиви. Мир ще се постигне много трудно, а спиране на военните действия е по-вероятно, но е необходим много силен натиск срещу Русия“, коментира Божилов в студиото на bTV.

Какъв знак е посещението на Урсула фон дер Лайен у нас?

Впоследствие бившият зам.-министър на отбраната коментира посещението на председателя на Европейската комисия в България Урсула фон дер Лайен. Божилов вижда много възможности за развитие на оръжейния бизнес, има и много проекти, но важното след тези посещения какво ще направим. Оттук нататък ще е важно какво ще направи правителството, как ще организира дейността си и какво ще направят частните инвеститори като малки и средни предприятия, които могат много да предложат, коментира председателят на Софийския форум за сигурност.

Той добави, че в последните години има отлив на инвестиции и е добре, че ще дойдат нови такива в България. „Европа трябва да има достатъчно средства да откаже всеки един потенциален агресор. Европейската сигурност ще се гради основно на сдържането“, призова Йордан Божилов. Той отбеляза, че България трябва да определи къде са и приоритетите.

„В момента нямаме инженери, които да произвеждат нови отбранителни системи и боеприпаси, което е загубено във времето. Трябва много добре да изучим опита на Украйна, защото да имаш добре отбрана, трябва да има добра връзка между армията и обществото“, изтъкна бившият зам.-министър на отбраната.

Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов добави, че Украйна демонстрира единство и фокус върху новите технологии, като това може да послужи за пример в България. В момента бягаме след събитията, отколкото да се възползваме за развитието си на геостратегическата мрежа, настоя Шаламанов.

