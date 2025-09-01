Зелена светлина за защита на Украйна с помощ от САЩ: Financial Times отчита силен сигнал

САЩ са готови да предоставят разузнавателна информация и наблюдение на бойното поле като част от гаранциите за сигурност на Украйна, след като бъде въведено прекратяване на огъня. Пентагонът е готов да се присъедини към европейските сили, за да осигури противовъздушна отбрана, съобщиха няколко източника пред Financial Times. Какво мотивира Белия дом да продължи да се ангажира с въпроса за мирното уреждане на конфликта в Украйна?

"Коалиция на желаещите", която да помогне на Украйна да гарантира своята сигурност, беше създадена именно заради идването на Доналд Тръмп на власт. Президентът на САЩ отдавна даде ясно да се разбере, че страната му вече не иска да продължава да подкрепя Киев по начина, по който го правеше Джо Байдън. Шест месеца по-късно обаче основният "нежелаещ" изглежда променя поне донякъде позицията си. Още: FT разкри плановете на САЩ за Украйна след края на войната

Украинските искания за гаранции

Контекстът е следният: официалните власти в Киев настояха за гаранции за сигурност от западните държави в случай на нова агресия от страна на Москва. Става дума за бъдещето на страната, когато се постигне мирно споразумение с Русия, която вече над три години и половина води война срещу Украйна.

През последните дни представители на националната сигурност и отбраната на САЩ направиха важни изявления пред европейските си партньори. Според тях Америка е готова да предостави на европейските гаранти на Украйна разузнавателни данни, възможности за наблюдение на терена, структури за командване и контрол на бойните части, както и критично важно техническо оборудване, за да се гарантира надеждна противовъздушна защита на украинските градове. Още: Европа напред, ние – след нея: Стратегията на Тръмп за сигурността на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Това представлява сериозна промяна в позицията на Вашингтон.

Коалиция на желаещите

"Коалицията на желаещите" беше създадена през март 2025 г. по инициатива на лидерите на Франция и Великобритания. В първото си съвместно изявление те поеха ангажимент да проучат всички възможности за разполагане на 10-хиляден контингент, който да патрулира украинската територия по суша, въздух и море. Задачата на тези сили ще бъде да наблюдават спазването на прекратяването на огъня. Целта е Украйна да се възстанови, да се превъоръжи и да се превърне в "стоманен таралеж", който Москва няма да посмее да атакува отново в обозримо бъдеще.

Демонстрацията на подкрепа беше необходима за Киев на фона на заявеното нежелание на Тръмп да продължи продажбите на оръжие. В частни разговори обаче редица експерти изразиха съмнения, че европейците могат да осъществят подобен план сами. Основното послание беше, че американските военни трябва да присъстват поне като поддържаща сила. Още: Четене с разбиране за Украйна: Вторият ешелон на САЩ и Русия в сблъсък на опорки (ОБЗОР - ВИДЕО)

Промяната в тона на Тръмп

Оттогава насам Тръмп многократно демонстрира нетърпение към руския диктатор Владимир Путин. На този фон благосклонността на Вашингтон към украинския държавен глава Володимир Зеленски нарасна значително. Според служители в Белия дом амбицията на Тръмп да спечели Нобелова награда за мир означава едно: Америка ще трябва да играе активна роля за постигането на споразумение.

Официалното обещание на ЕС да увеличи военните разходи до 5% от БВП също се посреща положително във Вашингтон. Представители на американската администрация потвърдиха, че скоро ще бъде публикуван подробен план за гаранции за сигурност на Украйна.

Отворени въпроси

Много детайли все още не са уточнени. Основният въпрос е кои европейски държави ще изпратят войници в рисковата зона. Остава и съмнение дали Путин ще се съгласи, тъй като в абсолютно всички публични изявления руският президент заявява, че Кремъл няма да допусне присъствието на войски на НАТО на украинска територия. Още: Глас от Полша: Европа не може да покаже на Путин къде зимуват раците. Тръмп поне има идея

Мирното споразумение изглежда далеч, но европейските лидери са предпазливо оптимистични, че нежеланието на Тръмп да се присъедини към "коалицията" вече е преодоляно. А именно това бе основната пречка.

"Президентът Тръмп и неговият екип по национална сигурност продължават да общуват с руски и украински представители, за да организират двустранна среща. Целта им е да спрат кръвопролитията и да сложат край на войната, която продължава повече от три години", заяви високопоставен служител от Белия дом пред FT.

Автор: Хенри Фой

Превод: Ганчо Каменарски