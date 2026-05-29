Неспасяемо: Рейтингът на Путин пак пада, макар че смениха методиката за мерене

29 май 2026, 15:19 часа 989 прочитания 0 коментара
Рейтингът на издирвания за военни престъпления руски диктатор Владимир Путин поднови спада си , въпреки промяната в методологията на Всеруския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ). Това предаде руската независима медиа ASTRA.  На 29 май  центърът съобщи за нов спад в рейтинга на Путин. 67,5% от анкетираните отговориха положително на въпроса “Като цяло одобрявате или не одобрявате работата на руския президент?“. Това е с почти 2 процентни пункта по-малко отколкото преди седмица. Делът на анкетираните, които не одобряват работата на Путин, се увеличи с 1 процентен пункт до 20,9%.

Как сметиха методиката специално заради Путин

Спадът на рейтинга на Путин се възобнови въпреки промяната в методите за изчисление на ВЦИОМ, когато в средата на май, след няколко седмици на постоянен спад, числата отново се повишиха.

Сега руското обществено мнение се проучва с помощта на “комбинация от телефонни и обиколки на врата“. Преди това ВЦИОМ не беше публикувал данни за рейтингите на Путин в продължение на две седмици.

Припомняме, че точно преди две седмици ВЦИОМ обяви промяна в методологията си: в допълнение към телефонните анкети, социолозите започнаха да провеждат анкети и на място.

Снимка kremlin.ru

С други думи - в първия вариант има по-сериозен елемент на анонимност, докато анкетите лице в лице не предполагат такова нещо.

Руската социологическа агенция обаче казва, че си променила методиката заради ограниченията в комуникациите (включително Интернет), разпространението на спам филтри и увеличаването на телефонните измами, което е карало руснаците да отговарят по-рядко на обаждания от непознати номера.

Проработи, но за малко

Според данните, публикувани на 15 май, 72,1% от анкетираните са изразили доверие във Владимир Путин, докато рейтингът му на одобрение е 66,8%.

Партията на Путин "Единна Русия" също "се радва" на повишение на рейтинга - вече е 31,2%, след като беше паднал под 30%.

Социолозите смятат, че новата методология ще даде по-надеждни данни, включително чрез анкетиране на възрастни хора и труднодостъпни групи.

Както обаче показват данните от днес, спадът продължава като трайна тенденция. Още през април ASTRA съобщи, че официалният рейтинг на Путин е падал всяка седмица от началото на пролетта.

По-рано Фонд за обществено мнение (ФOM), една от най-известните руски социологически агенции, регистрира спад в рейтинга на Путин до нивото от първата седмица на пълномащабната война.

Спасиана Кирилова
