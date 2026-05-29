"Това не е игра за аматьори": Искат оставката на румънския военен министър заради руския дрон

Сенаторите от румънската Социалдемократическа партия (СДП) поискаха днес временният министър на отбраната Раду Мируца да се оттегли „незабавно и окончателно“ от поста Според тях отбраната на страната „не е игра за аматьори“. Това става след като се изясни, че при падането на руския дрон, натоварен с експлозиви, са били вдигнати изтребители F-16, но те не са могли да атакуват целта заради твърде краткото време за реакция и допълнителната опасност, която би създала евентуална намеса.

„Осъждаме твърдо неприемливите събития, които се случиха в Галац и които показват още веднъж какво се случва тогава, когато безотговорността надделява над сигурността на гражданите. Това не е първият дрон, който нарушава въздушното пространство – в страните от НАТО около Украйна подобни неща се случват често, но нашите съседи са се адаптирали бързо, за да предотвратяват подобни рискове: например Естония и Полша“, се посочва в съобщение, публикувано във Фейсбук.

„В този контекст настоятелно изискваме Раду Мируца да се оттегли незабавно и окончателно от поста, от който вече беше уволнен, защото отбраната на страната и сигурността на гражданите не е игра за аматьори“, изтъкват сенаторите от СДП.

Крайнодесният Алианс за обединение на румънците (АУР) на свой ред каза, че настоящото управление представлява „екзистенциална опасност за Румъния“ и поиска предсрочни избори.

„Отговорността за трагедията в Галац, където дрон удар жилищен блок, при което имаше ранени и материални щети, принадлежи напълно на режима, който е на власт“, се посочва в прессъобщение на АУР. В него се твърди, че правителството е игнорирало години наред необходимостта от модерно оборудване на армията. „Режимът избра да пренебрегне новия начин на водене на война и не направи необходимите покупки за отбраната на страната срещу дронове“, заявяват от АУР.

