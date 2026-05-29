ЕК е готова да освободи 16,4 млрд. евро от спрените средства за Унгария

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи днес на пресконференция, че Унгария ще може да получи 16,4 милиарда евро от спрените средства от европейския бюджет. Унгарският премиер Петер Мадяр поясни, че Унгария и ЕК са постигнали политическо споразумение по необходимите законови промени, за да може неговата страна да започне да получава преводите от ЕС. По неговите думи това е огромен успех и предвижда приход, равен на 13% от националния бюджет.

Той уточни, че от Унгария се очаква да промени законите за борба с корупцията и за създаване на комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Мадяр обеща много бързо неговата страна да се присъедини към Европейската прокуратура. Постигнахме исторически пробив и сме много благодарни, каза той.

Още: Будапеща отмени скандалното решение на Орбан за излизане от съда в Хага

Вече усещаме силен вятър на промяната в Унгария, 12 април ще остане в паметта ни дълго, унгарците направиха ясен избор за Европа и демокрация, каза Фон дер Лайен. Ще работим за доброто на Унгария и на ЕС, много работа беше свършена за кратко време, пазарите забелязаха това, посочи тя.

Мадяр намалява заплатите на управляващите, ще взима наполовина на Орбан