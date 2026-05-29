Войната в Украйна:

Кино фаворити: Как мъжете с името Крис и говорещите животни изместиха жените над 60?

29 май 2026, 17:01 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кино фаворити: Как мъжете с името Крис и говорещите животни изместиха жените над 60?

Ново британско изследване повдига остри въпроси за представителността на жените в киното и устойчивите стереотипи за възрастта в Холивуд и европейската филмова индустрия. Според анализа, проведен в рамките на кампанията "Age Without Limits", филмите с най-високи приходи във Великобритания по-често включват говорещи животни или актьори с името Крис, отколкото жени над 60 години в главни роли.

Проучването обхваща 100-те най-касови филма, излезли в периода 2023–2025 г. Резултатите показват, че само пет от тях имат жена над 60 години в централна роля, докато около 20 включват говорещи животни, а шест са с актьор на име Крис. Сред тях са популярни имена като Крис Прат, Крис Пайн и Крис Хемсуърт, както и по-неочакваният случай на Крис Фридел, известен от артхаус киното.

Актрисата Ема Томпсън, на 67 години, която участва в кампанията, реагира остро на резултатите. Според нея киноиндустрията системно подценява по-възрастните жени. Тя подчертава, че по-възрастните жени вече съществуват в реалния свят и киното просто не отразява тази реалност.

Още: Силата се завърна: "Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу" стартира ударно в кината

"Жените са половината от населението и ние остаряваме. Тогава къде са историите за нас? Колкото по-възрастни ставаме, толкова по-интересни сме. Искам да виждам повече филми, които са фокусирани върху остаряващи жени – ние сме завладяващи, лесни за съпреживяване и отдавна заслужаваме да сме в центъра на вниманието. По-възрастните жени не се нуждаят от разрешение, за да съществуват на екрана. Те вече съществуват в реалния свят – киното просто трябва да навакса"

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Невидимостта на възрастните жени

Данните сочат, че от петте филма с жена над 60 в главна роля, повечето са продължения или ансамблови продукции – сред тях "My Big Fat Greek Wedding 3", "Book Club: The Next Chapter", "Freakier Friday", "Allelujah" и "The Substance".

Изследователите отбелязват, че когато по-възрастните жени все пак присъстват на екрана, те често са представени като пасивни, периферни или дори обект на подигравка. Това засилва усещането за социална невидимост и маргинализация.

Още: Скандал около "Одисея": Лупита Нионго отговори на острите критики

Но проблемът не е само в киното.

Организацията "Centre for Ageing Better", която стои зад кампанията, подчертава, че става дума за по-широк обществен проблем. Според нейни данни, значителна част от публиката в кината във Великобритания е над 55 години, но това почти не се отразява в големите филмови продукции.

Допълнителни проучвания показват, че женските персонажи над 50 години говорят по-малко, по-рядко са активни в сюжета и често са лишени от ключова роля в развитието на историята.

"Като не представя правилно по-възрастните хора, и по-специално по-възрастните жени, филмовата индустрия активно допринася за изтласкването им в периферията на обществото", каза Харет Бейлис, съръководител на кампанията "Age Without Limits".

Още: Битката е обречена кауза: Деми Мур за изкуствения интелект в киното

Критиците на тенденцията предупреждават, че подобна липса на представителност не само ограничава актрисите, но и влияе върху възприятието за възрастта в обществото. Когато една група почти не се вижда на екрана, тя постепенно започва да се възприема като по-малко значима.

В същото време отделни филми с по-възрастни актриси доказват, че интерес съществува. Продукции като "The Substance" и "Book Club: The Next Chapter" постигат успех, макар и в рамките на по-ограничен пазарен резултат.

Ново изследване, публикувано през март, установява, че макар наградите „Оскар“ традиционно да дават повечето актьорски отличия на по-възрастни мъже и по-млади жени, историческата победа на Мишел Йео на 60-годишна възраст през 2023 г. изглежда е проправила път към по-добра представителност.

Снимка: Getty Images

Само седем жени над 60 години са печелили "Оскар" за най-добра женска роля, като само две – Джесика Танди и Катрин Хепбърн – са го направили на възраст над 70. BBC установява, че докато средната възраст на номинираните за "най-добра актриса" е била 33 години през 40-те, тя се покачва до 36 през 70-те и 40 през 2000-те. Досега през това десетилетие тя е 44.

Още: Хит в българското кино през 2026: Първият филм с над 1 млн. евро приходи

По-възрастни актриси, които може да са сред претендентите за "Оскар" догодина, включват 65-годишната Джулиан Мур (за все още неназования музикален комедиен филм на Джеси Айзенбърг), Марион Бейли (75) за последния филм на Майк Лий и 93-годишната Елен Бърстин за "Place to Be".

Междувременно 76-годишната Мерил Стрийп и продължението на "Дяволът носи Прада" е на 4-то място в класацията на най-касовите филми във Великобритания, като преди него са "Майкъл", "Project Hail Mary" и "The Super Mario Galaxy Movie" – който включва както Крис Прат, така и говорещи животни.

Снимка: Getty Images

Изследването поставя неудобен въпрос пред филмовата индустрия: Отразява ли тя реалността или продължава да поддържа остарели модели на младост и мъжко доминиране? Данните подсказват, че въпреки отделни пробиви, жените над 60 години все още остават почти невидими в най-гледаните филми.

Използван източник: The Guardian

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
звезди знаменитости Актьори кино
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес