Кино фаворити: Как мъжете с името Крис и говорещите животни изместиха жените над 60?

Ново британско изследване повдига остри въпроси за представителността на жените в киното и устойчивите стереотипи за възрастта в Холивуд и европейската филмова индустрия. Според анализа, проведен в рамките на кампанията "Age Without Limits", филмите с най-високи приходи във Великобритания по-често включват говорещи животни или актьори с името Крис, отколкото жени над 60 години в главни роли.

Проучването обхваща 100-те най-касови филма, излезли в периода 2023–2025 г. Резултатите показват, че само пет от тях имат жена над 60 години в централна роля, докато около 20 включват говорещи животни, а шест са с актьор на име Крис. Сред тях са популярни имена като Крис Прат, Крис Пайн и Крис Хемсуърт, както и по-неочакваният случай на Крис Фридел, известен от артхаус киното.

Films are more likely to star a man called Chris or a talking animal than a woman over 60, a study has found.



The survey by Age Without Limits revealed that out of the top 100 films at the UK box office in 2023, 2024 and 2025, only five films starred a woman over 60.



Six… pic.twitter.com/EfUh2xC6JM — Pop Crave (@PopCrave) May 27, 2026

Актрисата Ема Томпсън, на 67 години, която участва в кампанията, реагира остро на резултатите. Според нея киноиндустрията системно подценява по-възрастните жени. Тя подчертава, че по-възрастните жени вече съществуват в реалния свят и киното просто не отразява тази реалност.

Още: Силата се завърна: "Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу" стартира ударно в кината

"Жените са половината от населението и ние остаряваме. Тогава къде са историите за нас? Колкото по-възрастни ставаме, толкова по-интересни сме. Искам да виждам повече филми, които са фокусирани върху остаряващи жени – ние сме завладяващи, лесни за съпреживяване и отдавна заслужаваме да сме в центъра на вниманието. По-възрастните жени не се нуждаят от разрешение, за да съществуват на екрана. Те вече съществуват в реалния свят – киното просто трябва да навакса"

Снимка: Getty Images

Невидимостта на възрастните жени

Данните сочат, че от петте филма с жена над 60 в главна роля, повечето са продължения или ансамблови продукции – сред тях "My Big Fat Greek Wedding 3", "Book Club: The Next Chapter", "Freakier Friday", "Allelujah" и "The Substance".

Films Are More Likely to Star a Man Named Chris or a Talking Animal Than an Older Woman, According to Study https://t.co/nv85IiCCaF — Variety (@Variety) May 25, 2026

Изследователите отбелязват, че когато по-възрастните жени все пак присъстват на екрана, те често са представени като пасивни, периферни или дори обект на подигравка. Това засилва усещането за социална невидимост и маргинализация.

Още: Скандал около "Одисея": Лупита Нионго отговори на острите критики

Но проблемът не е само в киното.

Организацията "Centre for Ageing Better", която стои зад кампанията, подчертава, че става дума за по-широк обществен проблем. Според нейни данни, значителна част от публиката в кината във Великобритания е над 55 години, но това почти не се отразява в големите филмови продукции.

Допълнителни проучвания показват, че женските персонажи над 50 години говорят по-малко, по-рядко са активни в сюжета и често са лишени от ключова роля в развитието на историята.

"Като не представя правилно по-възрастните хора, и по-специално по-възрастните жени, филмовата индустрия активно допринася за изтласкването им в периферията на обществото", каза Харет Бейлис, съръководител на кампанията "Age Without Limits".

Още: Битката е обречена кауза: Деми Мур за изкуствения интелект в киното

Критиците на тенденцията предупреждават, че подобна липса на представителност не само ограничава актрисите, но и влияе върху възприятието за възрастта в обществото. Когато една група почти не се вижда на екрана, тя постепенно започва да се възприема като по-малко значима.

В същото време отделни филми с по-възрастни актриси доказват, че интерес съществува. Продукции като "The Substance" и "Book Club: The Next Chapter" постигат успех, макар и в рамките на по-ограничен пазарен резултат.

Ново изследване, публикувано през март, установява, че макар наградите „Оскар“ традиционно да дават повечето актьорски отличия на по-възрастни мъже и по-млади жени, историческата победа на Мишел Йео на 60-годишна възраст през 2023 г. изглежда е проправила път към по-добра представителност.

Снимка: Getty Images

Само седем жени над 60 години са печелили "Оскар" за най-добра женска роля, като само две – Джесика Танди и Катрин Хепбърн – са го направили на възраст над 70. BBC установява, че докато средната възраст на номинираните за "най-добра актриса" е била 33 години през 40-те, тя се покачва до 36 през 70-те и 40 през 2000-те. Досега през това десетилетие тя е 44.

Още: Хит в българското кино през 2026: Първият филм с над 1 млн. евро приходи

По-възрастни актриси, които може да са сред претендентите за "Оскар" догодина, включват 65-годишната Джулиан Мур (за все още неназования музикален комедиен филм на Джеси Айзенбърг), Марион Бейли (75) за последния филм на Майк Лий и 93-годишната Елен Бърстин за "Place to Be".

Междувременно 76-годишната Мерил Стрийп и продължението на "Дяволът носи Прада" е на 4-то място в класацията на най-касовите филми във Великобритания, като преди него са "Майкъл", "Project Hail Mary" и "The Super Mario Galaxy Movie" – който включва както Крис Прат, така и говорещи животни.

Снимка: Getty Images

Изследването поставя неудобен въпрос пред филмовата индустрия: Отразява ли тя реалността или продължава да поддържа остарели модели на младост и мъжко доминиране? Данните подсказват, че въпреки отделни пробиви, жените над 60 години все още остават почти невидими в най-гледаните филми.

Използван източник: The Guardian