Печалбата на банките у нас продължава да расте

Печалбата на банковата система у нас е 677 млн. евро към края на април, което е с 0,6 млн. евро (0,1 процента) повече от реализираната за първите четири месеца на 2025 г., показват данните на БНБ. Балансовият собствен капитал на банковата система в края на април е 15,3 млрд. евро и на месечна база нараства със 186 млн. евро (1,2 процента) с основния принос на отчетената през месеца печалба.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на април са 180 млн. евро, с 83 млн. евро (86,9 процента) повече от отчетените към 30 април 2025 г.

Активите на банковата система са 117,3 млрд. евро

В края на април активите на банковата система са 117,3 млрд. евро или с 2,2 млрд. евро (1,9 процента) по-малко спрямо края на март.

Отношението на ликвидно покритие към 30 април е 244,7 процента при 278,6 процента към 31 март.

Ликвидният буфер е в размер на 34,1 млрд. евро, а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 13,9 млрд. евро (при 35,9 млрд. евро и 12,9 млрд. евро в края на март).

Общите брутни кредити и аванси в края на април са 78,8 млрд. евро. На месечна база те намаляват с 480 млн. евро (0,6 процента). При вземанията от кредитни институции през периода е отбелязан спад с 1,5 млрд. евро (12,9 процента) до 10,2 млрд. евро.

Брутният кредитен портфейл, в който влизат нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и "Държавно управление", спрямо 31 март нараства с 1 млрд. евро (1,5 процента) до 68,7 млрд. евро. Кредитите за домакинства се увеличават с 530 млн. евро или с 1,7 процента (в това число с 363 млн. евро при обезпечените с жилищен имот), кредитите за нефинансови предприятия - с 283 млн. евро (0,9 процента), а тези за други финансови предприятия - със 124 млн. евро (2,4 процента). Кредитите за сектор "Държавно управление" през април се увеличават с 81 млн. евро (7,8 процента).

В края на април общите депозити в банковата система са 98 млрд. евро. Това е с 1,8 млрд. евро (1,8 процента) по-малко спрямо края на март, като намаляват главно депозитите на кредитни институции (с 2 млрд. евро, 20 процента). През месеца се понижава и размерът на депозитите на нефинансови предприятия (с 464 млн. евро, 1,7 процента).

Нарастване е отчетено при депозитите на домакинства (с 385 млн. евро, 0,7 процента), на други финансови предприятия (със 130 млн. евро, 6,1 процента), както и на сектор "Държавно управление" (със 102 млн. евро, 4,3 процента). През април в пасива на банковата система намаляват също и другите финансови пасиви - с 0,7 млрд. евро, отчитат от БНБ.