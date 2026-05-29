Отиде си емблематична журналистка от БТА

Починала е емблематична журналистка от БТА. Става дума за Виолета Мицева, дългогодишен журналист в Българската телеграфна агенция (БТА), съобщиха нейни бивши колеги. Професионалната ѝ дейност в БТА е свързана с международната журналистика, кореспондентската работа в чужбина и редактирането на специализирани информационни издания.

Още за Виолета Мицева

От ноември 1974 г. до септември 1978 г. Виолета Мицева е кореспондент на БТА в Прага, Чехословакия. След това оглавява сп. "ЛИК" до началото на 80-те години. През 1986 г. е главен редактор на новосъздадената главна редакция "Печат" в БТА. Под нейно ръководство редакцията издава редица ежедневни, седмични и специализирани бюлетини, сред които "Световна икономика и търговия", "Информация за Китай", "Младежта и светът", "Военни проблеми", "Проблемите на Западна Европа", "Младежки вести от чужбина" и "Културен живот". Според спомен на журналиста Георги Ведроденски, публикуван в книгата му за историята на БТА, малко след създаването на редакцията Мицева посочва, че нейният състав е от 32 души и че основна цел е разширяването на тематичния обхват и повишаването на качеството на продукцията чрез по-пълноценно използване на чуждестранния печат и емисиите на международните информационни агенции, сочат данни в архивите на БТА.

Виолета Мицева е сред авторите на аналитичните сборници "Светът", издавани от БТА. Нейни текстове са включени в първата книга от поредицата – "Светът 1981/1982", както и в следващи издания. Името ѝ фигурира сред авторите на анализи и кореспонденции по международни теми, публикувани от агенцията.

Поклон пред паметта ѝ!