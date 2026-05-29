Румъния обяви за персона нон грата руския консул в Кюстенджа

29 май 2026, 15:07 часа
Президентът на Румъния Никушор Дан обяви, че руският консул в черноморския град Кюстенджа е обявен за персона нон грата, а консулството на Русия в града се затваря. Реакцията идва часове, след като руски дрон удари жилищен блок в град Галац. Дан също така използва профила си в социалната мрежа X, за да благодари на всеки световен лидер, който е изразил подкрепа за Румъния. Сред хората, на които румънският президент е благодарил, са Урсула фон дер Лайен, Антонио Коща, Роберта Мецола, Александър Стуб, Мая Санду, Петер Мадяр, Андрей Бабиш, Киър Стармър и др.

По-рано днес депутатът от румънската Национално-либералната партия (НЛП) Александру Мурару заяви, че Румъния е била атакувана за първи път от 82 години. Той призова за активирането на Член 4 от договора на НАТО и експулсиране на руския посланик. "Днес сме свидетели на изключително сериозно събитие - за първи път от 1944 г. насам територията на Румъния е ударена от военен апарат на държава, участваща в агресивна война на нашите граници. Независимо от обясненията, които ще последват, подобен инцидент не може да се третира като обикновена техническа грешка", каза той.

Подробности за дрона

Заместник-командващият на румънските въоръжени сили Георге Максим заяви, че от момента на откриване на дрона до падането му са изминали приблизително четири минути, което е затруднило прехващането му. Дронът е ударил десететажна жилищна сграда в източния румънски град Галац, близо до границата с Украйна. При експлозията и последвалия пожар на 10-ия етаж на блока са пострадали жена и детето ѝ. Според съобщения в медиите те са откарани в болница с леки наранявания.

Около 70 жители са евакуирани, а експлозията е повредила две стълбища и пет автомобила, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Раед Арафат. Това е първият път, когато дрон удря гъсто населен район в Румъния.

Румънското министерство на отбраната потвърди, че дронът е бил руски.

Яна Баярова
