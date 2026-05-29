Официално обяснение защо руският дрон, ударил жилищна сграда в Румъния, не е бил свален (ВИДЕО)

29 май 2026, 14:57 часа
"Атаката е започнала около 21:15 ч. и е продължила до около 2:20 ч. сутринта, като е била насочена към украинските пристанища (на река Дунав) Рени, Орловка, Килия и Вълково. Дронът, причинил инцидента в Галац, е бил засечен в 1:46 ч. сутринта на 19 км източно от Рени, навлязъл е в румънското въздушно пространство в 1:52 ч. сутринта и е бил изгубен от радара в 1:56 ч. сутринта, след като е прелетял приблизително 10 км в националното въздушно пространство". Това заяви заместник-командирът на бригадата от Съвместното командване на Румънските въоръжени сили, генерал Георге Максим.

От думите на генерала излезе, че времето за реакция за евентуално сваляне на дрона е било много малко и не е предприета операция, защото е щяло да има по-голяма опасност за цивилни. Не е било ясно дали безпилотната машина не е била примамка - ако е била, то свалянето ѝ със сигурност не би било оправдано, когато става въпрос зад гъсто населен район - така излезе от казаното от висшия румънски военен:

В крайна сметка обаче, както се видя на многобройни видеокадри, дронът се оказа с активна бойна глава и всъщност е чист късмет, че няма по-сериозно пострадали хора:

"Ситуацията е под контрол. Не сме изправени пред нападение срещу Румъния; изправени сме пред последиците от конфликт, който се случва в непосредствена близост до нашата граница. За съжаление, това има преки последици за населението на района", добави Максим.

Ивайло Ачев
