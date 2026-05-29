Йотова използва руския удар с дрон в Румъния за нов призив за преговори с Русия

29 май 2026, 17:06 часа 712 прочитания 0 коментара
В писмо до румънския си колега Никушор Дан президентът Илияна Йотова изразява съпричастност с румънския народ във връзка с удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха невинни хора.

"Като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани", пише държавният глава.

По думите на Илияна Йотова случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украйна представляват опасност за мира и стабилността както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Президентът за пореден път настоява за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир.

Ивелин Стоянов Редактор
