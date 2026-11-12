Ако интернет има всички отговори, на какво учим учениците?

От форума до „чата“

Неотдавна, може би преди 10 години, помощта за домашното от интернет означаваше да намериш някой форум, в който някой решава същите задачи и пише есета на подобни теми. Тогава интернет знаеше почти всичко. Eдинственото условие беше някой преди теб да е задал подходящия въпрос и да е получил отговор онлайн.

Днес тази стъпка отпада. Не е необходимо някой преди теб да е задал същия въпрос или да преглеждаш десетки страници с информация. Достатъчно е да попиташ „чата“. С използването на изкуствения интелект отговорите стават все по-достъпни, но това поставя ново предизвикателство – доколко потребителите подлагат получената информация на критична оценка и как това променя отношението на учениците към знанието и авторитета на учителя.

Макар да боравят уверено с приложения и платформи, младите хора невинаги разпознават онлайн рисковете, проверяват източниците или преценяват каква лична информация споделят. Затова разговорът за дигиталната грамотност е необходим както в училище, така и у дома. Въпросът обаче не е как технологиите да бъдат изключени от учебния процес, а как да се използват по начин, който развива тези умения.

Именно към това е насочена образователната платформа „Онлайн умници“ на А1, която предлага готови учебни материали, интерактивни игри и куизове по теми, свързани с онлайн безопасността. Чрез кампанията „С Онлайн умници в час“ учителите могат да включат тези теми в часа на класа и да ги разгледат заедно с учениците чрез практически задачи и дискусии.

Бързо не значи вярно

Поколенията Z и Алфа израстват със смартфоните и дигиталните технологии като естествена част от ежедневието си. За тях търсенето на информация от смартфона вече се е превърнало в рефлекс, който се задейства още преди ученикът да се замисли да потърси информацията в учебника. Това показват и данните от проучване на Blue Point, проведено за А1 сред младежи на 14–20 години. Едва 29,2% проверяват информацията в надеждни източници. Европейските изследвания за онлайн безопасност също разграничават увереното ползване на приложения от умението да провериш източник, да защитиш данни и да реагираш при риск.

Тази тенденция откроява съществена разлика между увереното използване на технологиите и способността за критична оценка на съдържанието. Достъпът до информация сам по себе си не гарантира, че тя ще бъде разбрана, проверена или използвана правилно. С други думи – да познаваш функциите на социалните мрежи или да умееш да формулираш въпрос към изкуствения интелект не означава непременно да разпознаваш подвеждащо съдържание или да разбираш рисковете от споделянето на лични данни.

Ролите са разменени (и това е окей)

Докато е онлайн, ученикът обикновено е в „свои води“ и познава приложенията по-добре от учителя. Учителят обаче не е нужно да е експерт по всяка платформа. Неговата роля е да насочва вниманието към въпроси, които често остават на заден план – кой стои зад дадена информация, доколко достоверен е източникът и какви могат да бъдат последствията от споделянето на лични данни.

Тези теми могат да намерят естествено място в часа на класа, без да се превръщат в поредния теоретичен урок. Кампанията „С Онлайн умници в час“ предоставя на учителите готова основа за подобни разговори, а на учениците – възможност да приложат знанията си в ситуации, близки до ежедневието им.

Материалите включват теми като онлайн измами, фалшиви новини, защита на личните данни и отговорно използване на изкуствен интелект. Учителят не започва разговора от нулата, а за учениците има интерактивни задачи и куизове, с които да упражняват наученото. Мотивацията се засилва и от класацията на платформата, благодарение на която учениците с най-голям брой точки могат да печелят награди.

Това ни връща към въпроса от заглавието. В среда, в която всеки отговор изглежда на едно запитване разстояние, ролята на училището не е да се конкурира с технологиите по бързина. По-съществената задача е да развива умението на учениците да задават правилните въпроси, да проверяват информацията и да разграничават достоверните източници от подвеждащото съдържание.

В този контекст инициативата „С Онлайн умници в час“ предлага практически подход, при който технологиите не заместват учителя, а се превръщат в инструмент за учене и дискусия. Кампанията продължава до 13 декември 2026 г., а учителите могат да разгледат безплатните образователни материали и да се включат заедно с класа си.