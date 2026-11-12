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Путин изнесе позната лекция за Украйна, но хората на Тръмп го притиснаха да преговаря с Европа (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 16:46 часа 1041 прочитания 0 коментара
Снимка: Kremlin.ru
Путин изнесе позната лекция за Украйна, но хората на Тръмп го притиснаха да преговаря с Европа (ВИДЕО)

Представителите на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Къшнър и Стив Уиткоф - се срещнаха с руския диктатор Владимир Путин в Москва на 12 ноември, ден след края на двудневната серия от тристранни преговори между Вашингтон, Русия и Украйна в Абу Даби (ОАЕ). Кремъл беше първата им спирка, след което възнамеряват да разговарят с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин. В ирландската столица се провежда срещата на Европейската политическа общност.

Пред Уиткоф и Къшнър стопанинът на Кремъл изложи отдавна разгласявани свои тези за защитата на всичко руско в Украйна - именно това била целта на Русия, не нещо друго, по думите му. Пратениците на Тръмп обаче му отправиха силни намеци да се включи в преговори и с европейските лидери, защото кървавата баня - най-голямата от Втората световна война насам - се разиграва именно на техния континент. Къшнър, който е зет на Тръмп, още в Абу Даби даде сигнал, че ще притисне Путин по тази линия.

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Владимир Путин - защитникът на всичко руско, който руши животите на тези, които защитава

"Знаем, че украинската страна повдига въпроса за така наречените „сиви зони“. И това, както вече казах, винаги ще бъде ябълка на раздора. За нас има само една разграничителна линия: държавната граница", заяви Владимир Путин на срещата, но пропусна да уточни защо тогава армията му наруши тази граница през февруари 2022 г., а всъщност и още през 2014 г.

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"Знаем, че териториалните въпроси се възприемат по различен начин от двете страни. За нас по-важно е хората, които живеят там, техните традиции, тяхната култура и правото им да живеят според собствените си правила и традиционни ценности", каза диктаторът, който разруши живота на стотици хиляди цивилни в Украйна, най-вече в източната и южната част на страната - хора, решили да останат по домовете си въпреки руското настъпление, а не такива, посрещнали армията му с рози.

"Досега чувахме от властите в Киев, че определени територии са под техен контрол, докато други не са под наш контрол. Това може да продължи безкрайно, защото да отидеш там и да видиш какво всъщност се случва, не е лесно при условията, създадени от съвременното оръжие", каза още Путин.

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Путин иска хуманитарна мисия и в Константиновка, без армията му да контролира града

Руският диктатор предложи на Уиткоф и Къшнър да организират хуманитарна мисия от Константиновка в Донецка област - една от най-горещите точки на фронта, следвайки примера на операцията в Олешки, Херсонска област. Докато Олешки беше изцяло окупиран от руснаците и жителите там, които Путин иначе защитава, бяха изправени пред гладна смърт, докато не се намеси Мелания Тръмп с примирие и организиране на евакуация, то Константиновка си остава всъщност мечта за руската армия на този етап. Руските сили не контролират града - украинците все още държат позиции в северозападната част, а контролът вътре е фрагментиран и може да се каже, че става дума за "сива зона".

"Що се отнася до трайността на мира, неговата надеждност и постоянство, бихме искали той да бъде вечен мир", заяви още Путин, който преди не толкова отдавна бе наречен от Уиткоф "голям хуманист".

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Уиткоф и Къшнър: Преговаряй с Европа!

Стив Уиткоф обаче отбеляза друго - че "европейците бяха физически в Обединените арабски емирства. Въпреки че не бяха на масата за преговори, ние се консултирахме с тях. Говорихме с тях и ги информирахме за всичко, което обсъждахме. Мисля, че като цяло координацията между нас беше много, много добра". 

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Европейските лидери изпратиха делегации, като в Абу Даби пристигнаха представители на Франция, Великобритания, Германия, Италия, ЕС и НАТО. Те не разговаряха с хората на Кремъл, защото от Москва не пожелаха.

Джаред Къшнър също изтъкна как трябва да се говори с Европа. "Виждаме голяма промяна в отношението на европейците и смятаме, че има много силен импулс и желание за съвместна работа. Много сме уверени, че ако преминем към многостранен формат, това ще продължи да допринася за напредъка в разрешаването на проблемите, и вярваме, че това ще ни помогне да сложим край на войната", каза зетят на Тръмп пред Путин.

А от Дъблин Зеленски заяви, че украинската делегация чула от руснаците как диктаторът не възнамерява да деескалира в Украйна: "Руснаците ни казаха, че шефът им е ядосан - няма да спре": Зеленски пред Европа за преговорите в Абу Даби (ВИДЕО).

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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