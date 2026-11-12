Путин изнесе позната лекция за Украйна, но хората на Тръмп го притиснаха да преговаря с Европа (ВИДЕО)

Представителите на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Къшнър и Стив Уиткоф - се срещнаха с руския диктатор Владимир Путин в Москва на 12 ноември, ден след края на двудневната серия от тристранни преговори между Вашингтон, Русия и Украйна в Абу Даби (ОАЕ). Кремъл беше първата им спирка, след което възнамеряват да разговарят с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин. В ирландската столица се провежда срещата на Европейската политическа общност.

Putin meets with Steve Witkoff and Jared Kushner at the Kremlin in Moscow. https://t.co/N125HkNj5I — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Пред Уиткоф и Къшнър стопанинът на Кремъл изложи отдавна разгласявани свои тези за защитата на всичко руско в Украйна - именно това била целта на Русия, не нещо друго, по думите му. Пратениците на Тръмп обаче му отправиха силни намеци да се включи в преговори и с европейските лидери, защото кървавата баня - най-голямата от Втората световна война насам - се разиграва именно на техния континент. Къшнър, който е зет на Тръмп, още в Абу Даби даде сигнал, че ще притисне Путин по тази линия.

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Владимир Путин - защитникът на всичко руско, който руши животите на тези, които защитава

"Знаем, че украинската страна повдига въпроса за така наречените „сиви зони“. И това, както вече казах, винаги ще бъде ябълка на раздора. За нас има само една разграничителна линия: държавната граница", заяви Владимир Путин на срещата, но пропусна да уточни защо тогава армията му наруши тази граница през февруари 2022 г., а всъщност и още през 2014 г.

Putin: We know that the Ukrainian side raises the issue of so-called gray zones. And this, as I have already said, will always be a bone of contention. For us, there is only one line of demarcation: the state border. https://t.co/oHXcpxOS1A — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

"Знаем, че териториалните въпроси се възприемат по различен начин от двете страни. За нас по-важно е хората, които живеят там, техните традиции, тяхната култура и правото им да живеят според собствените си правила и традиционни ценности", каза диктаторът, който разруши живота на стотици хиляди цивилни в Украйна, най-вече в източната и южната част на страната - хора, решили да останат по домовете си въпреки руското настъпление, а не такива, посрещнали армията му с рози.

Putin: We know that territorial issues are understood differently by both sides. For us, what matters more is the people who live there, their traditions, their culture, and their right to live according to their own rules and traditional values. https://t.co/umFU3ycHaq — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

"Досега чувахме от властите в Киев, че определени територии са под техен контрол, докато други не са под наш контрол. Това може да продължи безкрайно, защото да отидеш там и да видиш какво всъщност се случва, не е лесно при условията, създадени от съвременното оръжие", каза още Путин.

Putin: Until now, we have been hearing from the Kyiv authorities that certain territories are controlled by them, while others are not controlled by us. This could go on indefinitely, because going there and seeing what is actually happening is not easy under the conditions created by modern weapons. — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

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Путин иска хуманитарна мисия и в Константиновка, без армията му да контролира града

Руският диктатор предложи на Уиткоф и Къшнър да организират хуманитарна мисия от Константиновка в Донецка област - една от най-горещите точки на фронта, следвайки примера на операцията в Олешки, Херсонска област. Докато Олешки беше изцяло окупиран от руснаците и жителите там, които Путин иначе защитава, бяха изправени пред гладна смърт, докато не се намеси Мелания Тръмп с примирие и организиране на евакуация, то Константиновка си остава всъщност мечта за руската армия на този етап. Руските сили не контролират града - украинците все още държат позиции в северозападната част, а контролът вътре е фрагментиран и може да се каже, че става дума за "сива зона".

"Що се отнася до трайността на мира, неговата надеждност и постоянство, бихме искали той да бъде вечен мир", заяви още Путин, който преди не толкова отдавна бе наречен от Уиткоф "голям хуманист".

Putin: As for the durability of peace, its reliability and permanence, we would also like it to be an eternal peace. https://t.co/VxEysHfgV0 — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

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Уиткоф и Къшнър: Преговаряй с Европа!

Стив Уиткоф обаче отбеляза друго - че "европейците бяха физически в Обединените арабски емирства. Въпреки че не бяха на масата за преговори, ние се консултирахме с тях. Говорихме с тях и ги информирахме за всичко, което обсъждахме. Мисля, че като цяло координацията между нас беше много, много добра".

Steve Witkoff to Putin: The Europeans were physically in the United Arab Emirates. Even though they were not at the negotiating table, we consulted with them. We were speaking with them, and we gave them updates on everything we were discussing. I think, in general, there was very, very good coordination between us. — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

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Европейските лидери изпратиха делегации, като в Абу Даби пристигнаха представители на Франция, Великобритания, Германия, Италия, ЕС и НАТО. Те не разговаряха с хората на Кремъл, защото от Москва не пожелаха.

Джаред Къшнър също изтъкна как трябва да се говори с Европа. "Виждаме голяма промяна в отношението на европейците и смятаме, че има много силен импулс и желание за съвместна работа. Много сме уверени, че ако преминем към многостранен формат, това ще продължи да допринася за напредъка в разрешаването на проблемите, и вярваме, че това ще ни помогне да сложим край на войната", каза зетят на Тръмп пред Путин.

А от Дъблин Зеленски заяви, че украинската делегация чула от руснаците как диктаторът не възнамерява да деескалира в Украйна: "Руснаците ни казаха, че шефът им е ядосан - няма да спре": Зеленски пред Европа за преговорите в Абу Даби (ВИДЕО).

Jared Kushner to Putin: We’ve seen a big change with the Europeans, and we think there’s a very strong momentum and desire to engage together. We’re very confident that if we move to a multilateral format, that will continue to make progress to resolve the issues, and we believe that will help us end the war. — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026