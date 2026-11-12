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Военен хеликоптер се разби в Турция (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 19:32 часа 745 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Военен хеликоптер се разби в Турция (ВИДЕО)

Турски военен хеликоптер S-70 се разби в четвъртък в източната провинция Малатия, съобщи Министерството на отбраната на Турция. В официално изявление ведомството посочва, че причината за катастрофата все още не е установена. Спасителни екипи вече са достигнали до останките на хеликоптера, предаде Ройтерс.

Кадри, излъчени от местни телевизии, показват линейки, полицейски и противопожарни автомобили на мястото на инцидента. От останките на машината се издигат дим и пламъци. Засега няма информация за пострадали или загинали.

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Турция катастрофа военен хеликоптер
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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