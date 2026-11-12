Военен хеликоптер се разби в Турция (ВИДЕО)

Турски военен хеликоптер S-70 се разби в четвъртък в източната провинция Малатия, съобщи Министерството на отбраната на Турция. В официално изявление ведомството посочва, че причината за катастрофата все още не е установена. Спасителни екипи вече са достигнали до останките на хеликоптера, предаде Ройтерс.

JUST IN: A Turkish military S-70 helicopter has crashed in Yeşilyurt, Malatya, Turkey, for reasons not yet known, the Defense Ministry says. https://t.co/frfX3PS92V — Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026

Кадри, излъчени от местни телевизии, показват линейки, полицейски и противопожарни автомобили на мястото на инцидента. От останките на машината се издигат дим и пламъци. Засега няма информация за пострадали или загинали.