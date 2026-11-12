Владислав Панев: Бюджет 2027 може да доведе до рецесия и обедняване

Предложеният от правителството бюджет за 2027 г. може да доведе до рецесия и обедняване. За това предупреди Владислав Панев от „Демократична България“ в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му икономическият растеж се крепи на два основни двигателя – потреблението и инвестициите, но през последните години България е разчитала предимно на първия. „Ръстът на заплатите в държавния сектор изпревари многократно ръста на производителността на труда. Това доведе до значителен ръст на вноса и търговския дефицит“, посочи Панев.

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Според него другият двигател – инвестициите и индустриалното производство, остава на заден план. Той цитира данни за спад на индустриалното производство с 8,9% на годишна база през септември. „За да се възобнови това производство, ние имаме нужда от силен частен сектор, който да произвежда“, заяви той.

Панев разкритикува предвидените промени в данъчното облагане и осигурителните прагове. Според него те ще изтеглят средства от частния сектор, които иначе биха могли да бъдат инвестирани.

Свръхпечалбата на търговците

Той коментира и разширяването на обхвата на предложения данък върху свръхпечалбите на търговците на храни. По думите му първоначално мярката е била насочена към големите търговски вериги, но вече се предвижда да обхване всички търговци на храни с годишен оборот над 5 млн. евро. „Ние облагаме много по-широк кръг търговци с данък свръхпечалба, отколкото първоначално беше замислено“, заяви Панев.

Той отправи критики и към действията на контролните органи, като изрази опасения, че предоставените им правомощия могат да се използват произволно срещу определени търговци.

Според него същевременно рафинерията „Лукойл Нефтохим“ остава извън обхвата на предлагания данък, въпреки че по думите му печалбите от преработката на дизелово гориво са значителни.

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Панев предупреди, че икономическите рискове за България се увеличават и заради международната обстановка. Той посочи войните, нарушенията в стопанския оборот в Черноморския регион, лихвените равнища и високата задлъжнялост на някои държави от еврозоната. „Когато такава икономика като френската се закашля, тук идва пневмония. Това е големият проблем“, коментира той.

Според депутата държавата трябва да ограничи разходите и да избягва допълнително облагане на компаниите, от които се очакват инвестиции. Сред предложенията му е част от държавните и регионалните компании да бъдат листвани на фондовата борса. По думите му включването на частни акционери би подобрило контрола върху управлението им и би ограничило възможностите за злоупотреби.

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Панев коментира и поскъпването на природния газ, както и възможностите за компенсации на битовите потребители. Според него финансовото състояние на „Булгаргаз“ ограничава възможностите за подобни мерки. „Булгаргаз е в състояние на технически фалит. За това говорим от няколко години“, заяви той.

По думите му задълженията на дружеството надвишават активите му, а значителна част от вземанията му са трудно събираеми. „Откъде пари за компенсации? Когато си източил енергийните компании, не остава откъде“, коментира Панев. Той предупреди, че при евентуална рецесия бюджетните приходи могат да се окажат по-ниски от планираните, докато разходите за социални мерки и компенсации ще нараснат.

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