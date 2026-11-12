Войната в Украйна:

Путин умира през януари, но войната Русия - НАТО е неизбежна: Сценарият на RAND

12 ноември 2026, 18:02 часа 1502 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Gemini
Путин умира през януари, но войната Русия - НАТО е неизбежна: Сценарият на RAND

Американският мозъчен тръст RAND публикува доклад, разглеждащ хипотетичен сценарий за война между Русия и Европа до 2030 г. Според този сценарий Владимир Путин умира през януари 2027 г. Но дори това не е в състояние да предотврати военен конфликт между Москва и НАТО. Защото според авторите на доклада, дори в този случай начело на Русия ще застане друг високопоставен служител по сигурността, който независимо от всичко ще започне война с Европа до 2030 г.

Според сценария на RAND Путин умира от естествена смърт, след което в Русия се образува вакуум във властта и започва борба за власт в рамките на държавния апарат. Победител е бивш генерал от ФСБ, който става президент до март. 

Новият президент се опитва да консолидира властта си. През април 2027 г. той се съгласява на прекратяване на огъня в Украйна с посредничеството на САЩ, Великобритания и други европейски страни в замяна на частично отменяне на санкциите. Но целите на Русия в Украйна остават фундаментално непроменени и преговорите за пълноценен мир достигат до задънена улица. Войната в Украйна се превръща в замразен конфликт. Междувременно новият руски президент се съсредоточава върху възстановяването на бойната готовност на руската армия. 

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До януари 2028 г. започват чистки в правителството като новият президент заменя най-близките съюзници на Путин с хора, лоялни към него самия. Но на фона на спада в икономиката и тежките социални последици от военните загуби в Украйна, в Русия има вълнения. 

За да отклони вниманието на обществото от вътрешните проблеми, новият президент започва хибридна кампания срещу членки на НАТО. Започва дезинформационна кампания, че уж руското малцинство в Източна Европа е потискано.

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През лютото на 2029 г. в Южна Америка избухва криза и американската администрация дава приоритет на разрешаването ѝ чрез намаляване на военното си присъствие в Европа. Използвайки това, ️Кремъл усилва хибридните атаки и извършва ограничени военни операции в балтийските държави, за да покаже липсата на единство в НАТО. 

️През пролетта на 2030 г. Русия подбужда протести и безредици в естонския град Нарва, където е концентрирано етническо руско население. Естонските власти използват сила срещу протестиращите. Под претекст за защита на руското малцинство, руските войски нахлуват в Естония. НАТО реагира незабавно, активирайки член 5 от договора за колективна отбрана. 

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През юни 2030 г. започват пълномащабни военни действия. Москва заплашва Свалбард и Северна Норвегия, докато руските подводници се опитват да пробият до Северния Атлантик. Русия започва саботажи, кибератаки и въздушни удари срещу Великобритания - авиобази, пристанища, радарни станции, командно-контролни центрове. 

До ноември 2030 г. руският президент е изправен пред вътрешен натиск поради неспособността си да постигне бърза победа. Той обявява окупацията на Нарва и по-голямата част от окръг Ида-Вирумаа за победа и предлага на страните от НАТО прекратяване на огъня. Подписва се прекратяване на огъня, след което мирните преговори се проточват с месеци. 

От RAND подчертават, че техният сценарий е само един от възможните варианти как ще се развият събитията. Те обаче съветват британските власти да защитят критичната инфраструктура, да усилят борбата с кибератаките, да се подготвят за война в Космоса и за мобилизация.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ Gemini

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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