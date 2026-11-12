След всички срещи: САЩ, Русия и Украйна ще проведат нов кръг преговори следващата седмица (ВИДЕО)

По време на срещата между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с руския лидер Владимир Путин на 12 ноември, двете страни са се споразумели за нов кръг от тристранни преговори. Това каза Уиткоф пред CNN след разговорите в Кремъл. "Мисля, че е постигнат напредък. Мисля, че се случи тази сутрин. Хората не мислеха, че ще възобновим тристранните преговори. Ние бяхме уверени. Насрочихме нова среща, това иска президентът Тръмп", каза той.

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Уиткоф също така потвърди, че европейски представители ще се включат в следващия кръг от преговори за войната в Украйна. "Те са наши партньори и е важно да участват", каза той пред репортери.

Q: Do you think the Russians are serious about making this work? Steve Witkoff: I think progress was made. https://t.co/iBgnixcD5s — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Другият специален представител – зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър, нарече срещата с Путин значима и отбеляза, че тя ще формира основата за бъдещи многостранни преговори. "Като цяло проведохме много задълбочени и подробни дискусии по всички въпроси, които, надявам се, ще формират основата за последващи многостранни преговори", подчерта Къшнър. Тази вечер американските пратеници пътуват до Дъблин, където ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски и ще го информират за резултатите от разговорите в Москва.

Срещата на пратениците на Тръмп с Путин

Както съобщи УНИАН, по време на съвместна пресконференция с представители на американския президент, Путин предложи организирането на хуманитарна операция в Константиновка по примера на Олешки. Диктаторът заяви, че Русия уж има пълен контрол над Константиновка и е готова да гарантира безопасността на хуманитарната мисия. Той също така заяви, че в града остават до 500 цивилнии че на руските окупатори им трябват до пет дни, за да разминират.

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Путин също цинично заяви, че иска "вечен мир" в Украйна. Освен това той каза, че Русия няма да приеме присъствието на чуждестранни войски като част от гаранциите за сигурност на Киев. Според него, подобни формирования уж биха били "легитимна цел за Русия". Той увери, че ако европейски войски бъдат изпратени в Украйна, войната ще се възобнови.

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