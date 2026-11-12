Войната в Украйна:

"Спазвайте си договора, не правите подарък на Украйна!" Европа вдига свой сателитен щит вместо Starlink

12 ноември 2026, 17:30 часа 1377 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
"Спазвайте си договора, не правите подарък на Украйна!" Европа вдига свой сателитен щит вместо Starlink

До 2029 г. Европа ще има система, подобна на Starlink, заяви европейският комисар по отбраната. "В момента разработваме системата IRIS², която ще предостави на Европа собствени възможности, подобни на Starlink. Това ще се случи през 2029 г.", заяви Андрюс Кубилюс, цитиран от Delfi.

Тази система ще се използва за наблюдение на границите, управление на кризи и защита на критична инфраструктура.

Според Кубилюс, докато Европа не създаде свой собствен еквивалент на Starlink, компанията на Илон Мъск трябва да разбере, че според подписаните с ЕС договори е длъжна да предостави качествена услуга на Украйна без прекъсвания.  

"Това са услуги по договор. Те не правят подарък на Украйна. Държавите от ЕС плащат за тези услуги", бе категоричен комисарят.

Припомняме, че украинските военни отново регистрират прекъсвания в сателитните комуникации Starshield по цялата фронтова линия и над временно окупираните територии и това се случва вече от няколко дни. Президентът Володимир Зеленски, добавяйки, че не става дума за "случайност", а за системни прекъсвания: Пак услуга за Москва: Защо Starshield на Мъск отново ограничи скоростта в Украйна

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Европейски съюз Илон Мъск Starlink война Украйна старлинк
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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