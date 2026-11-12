"Спазвайте си договора, не правите подарък на Украйна!" Европа вдига свой сателитен щит вместо Starlink

До 2029 г. Европа ще има система, подобна на Starlink, заяви европейският комисар по отбраната. "В момента разработваме системата IRIS², която ще предостави на Европа собствени възможности, подобни на Starlink. Това ще се случи през 2029 г.", заяви Андрюс Кубилюс, цитиран от Delfi.

Тази система ще се използва за наблюдение на границите, управление на кризи и защита на критична инфраструктура.

Според Кубилюс, докато Европа не създаде свой собствен еквивалент на Starlink, компанията на Илон Мъск трябва да разбере, че според подписаните с ЕС договори е длъжна да предостави качествена услуга на Украйна без прекъсвания.

"Това са услуги по договор. Те не правят подарък на Украйна. Държавите от ЕС плащат за тези услуги", бе категоричен комисарят.

Припомняме, че украинските военни отново регистрират прекъсвания в сателитните комуникации Starshield по цялата фронтова линия и над временно окупираните територии и това се случва вече от няколко дни. Президентът Володимир Зеленски, добавяйки, че не става дума за "случайност", а за системни прекъсвания: Пак услуга за Москва: Защо Starshield на Мъск отново ограничи скоростта в Украйна

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI