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След триумфа на Антонели: Какво предстои във Формула 1 до края на сезона?

12 ноември 2026, 19:00 часа 872 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
След триумфа на Антонели: Какво предстои във Формула 1 до края на сезона?

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автори Дария Александрова и Жанина Колева, посветена на историите, пилотите и големите въпроси във Формула 1 и Формула 2.

Настоящият сезон във Формула 1 далеч не е приключил, а Кими Антонели вече записа името си със златни букви в историята на спорта. На 20 години италианецът стана най-младият световен шампион, а Мерцедес си осигури титлата при конструкторите. Двете най-големи отличия в шампионата вече имат своите притежатели, но сезонът продължава с пълна сила. До финала остават три състезания - Лас Вегас, Катар и Абу Даби. В тях може да очакваме развръзката на няколко интриги, които могат да превърнат последните седмици от кампанията в изключително интересна битка. Защото зад Антонели все още има размествания, които могат да променят крайното класиране, а някои от водещите отбори имат какво да доказват.

Битката за второто място

След като титлата вече е в ръцете на Антонели, погледите се насочват към борбата за второто място в генералното класиране. Макс Верстапен е в най-добра позиция, но зад него разликите са достатъчно малки, за да очакваме сериозна битка до последната права. След Гран при на Бразилия нидерландецът има 279 точки. Джордж Ръсел е с 262, Люис Хамилтън с 261, Шарл Льоклер с 249, а Ландо Норис с 246. Тези статистики означават само едно - петима пилоти все още имат реален шанс да завършат сезона непосредствено зад новия шампион.

Формула 1

Една от най-интересните битки в класирането при конструкторите остава тази за третото място. Ред Бул има 415 точки, а Макларън - 398. Разликата е само 17 точки, което оставя достатъчно възможности за промяна в последнте три състезания. За Ред Бул това е шанс да завърши сезона пред действащия шампион, докато Макларън ще иска да защити позицията си. В Бразилия Макларън показа, че все още може да печели състезания, след като Ландо Норис триумфира. От другата страна, силното представяне на Верстапен в същия старт е доказателство, че Ред Бул няма намерение да се откаже лесно от битката.

Има ли какво още да извелакат от сезона Ферари?

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За Ферари кампанията не се разви по начина, по който привържениците очакваха. Отборът имаше скорост и разполагаше с двама пилоти с огромен опит, но не успя да се превърне в постоянен претендент за първото място. Люис Хамилтън и Шарл Льоклер все още имат възможност да подобрят позициите си в генералното класиране. Хамилтън е четвърти с 261 точки, а Льоклер е пети с 249. Двамата са в непосредствена близост до второто място, което прави финалните три старта особено важни за тях. В последните състезания ще стане ясно дали Скудерията може да превърне потенциала си в резултати, именно когато напрежението е най-голямо.

Ферари

Три състезания, три различни предизвикателства

Формула 1 се отправя към последната серия от стартове за годината. Първо идва Лас Вегас между 20 и 22 ноември, следван от Катар между 27 и 29 ноември. Сезонът ще приключи в Абу Даби между 4 и 6 декември. Трите писти предлагат различни условия и ще изискват различен подход от отборите. Лас Вегас ще постави акцент върху скоростта по дългите прави и работата с гумите. Катар ще изправи пилотите пред бърза и физически натоварваща конфигурация, а Абу Даби отново ще бъде сцената на последния старт за сезона.

Формула 1

Въпреки че най-големите отличия вече са разпределени, последните три кръга поставят не по-малко въпросителни. Ще успее ли Верстапен да запази второто място? Ще удържи ли Макларън атаката на Ред Бул? И ще намери ли Ферари начин да завърши сезона с по-силни резултати?

Автор: Жанина Колева

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