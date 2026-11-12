След триумфа на Антонели: Какво предстои във Формула 1 до края на сезона?

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автори Дария Александрова и Жанина Колева, посветена на историите, пилотите и големите въпроси във Формула 1 и Формула 2.

Настоящият сезон във Формула 1 далеч не е приключил, а Кими Антонели вече записа името си със златни букви в историята на спорта. На 20 години италианецът стана най-младият световен шампион, а Мерцедес си осигури титлата при конструкторите. Двете най-големи отличия в шампионата вече имат своите притежатели, но сезонът продължава с пълна сила. До финала остават три състезания - Лас Вегас, Катар и Абу Даби. В тях може да очакваме развръзката на няколко интриги, които могат да превърнат последните седмици от кампанията в изключително интересна битка. Защото зад Антонели все още има размествания, които могат да променят крайното класиране, а някои от водещите отбори имат какво да доказват.

Битката за второто място

След като титлата вече е в ръцете на Антонели, погледите се насочват към борбата за второто място в генералното класиране. Макс Верстапен е в най-добра позиция, но зад него разликите са достатъчно малки, за да очакваме сериозна битка до последната права. След Гран при на Бразилия нидерландецът има 279 точки. Джордж Ръсел е с 262, Люис Хамилтън с 261, Шарл Льоклер с 249, а Ландо Норис с 246. Тези статистики означават само едно - петима пилоти все още имат реален шанс да завършат сезона непосредствено зад новия шампион.

Една от най-интересните битки в класирането при конструкторите остава тази за третото място. Ред Бул има 415 точки, а Макларън - 398. Разликата е само 17 точки, което оставя достатъчно възможности за промяна в последнте три състезания. За Ред Бул това е шанс да завърши сезона пред действащия шампион, докато Макларън ще иска да защити позицията си. В Бразилия Макларън показа, че все още може да печели състезания, след като Ландо Норис триумфира. От другата страна, силното представяне на Верстапен в същия старт е доказателство, че Ред Бул няма намерение да се откаже лесно от битката.

Има ли какво още да извелакат от сезона Ферари?

За Ферари кампанията не се разви по начина, по който привържениците очакваха. Отборът имаше скорост и разполагаше с двама пилоти с огромен опит, но не успя да се превърне в постоянен претендент за първото място. Люис Хамилтън и Шарл Льоклер все още имат възможност да подобрят позициите си в генералното класиране. Хамилтън е четвърти с 261 точки, а Льоклер е пети с 249. Двамата са в непосредствена близост до второто място, което прави финалните три старта особено важни за тях. В последните състезания ще стане ясно дали Скудерията може да превърне потенциала си в резултати, именно когато напрежението е най-голямо.

Три състезания, три различни предизвикателства

Формула 1 се отправя към последната серия от стартове за годината. Първо идва Лас Вегас между 20 и 22 ноември, следван от Катар между 27 и 29 ноември. Сезонът ще приключи в Абу Даби между 4 и 6 декември. Трите писти предлагат различни условия и ще изискват различен подход от отборите. Лас Вегас ще постави акцент върху скоростта по дългите прави и работата с гумите. Катар ще изправи пилотите пред бърза и физически натоварваща конфигурация, а Абу Даби отново ще бъде сцената на последния старт за сезона.

Въпреки че най-големите отличия вече са разпределени, последните три кръга поставят не по-малко въпросителни. Ще успее ли Верстапен да запази второто място? Ще удържи ли Макларън атаката на Ред Бул? И ще намери ли Ферари начин да завърши сезона с по-силни резултати?

Автор: Жанина Колева

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