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105 конгресмени искат незабавен отговор от Тръмп за Starshield. Идват първите бариери от демократите за милиардера-президент

12 ноември 2026, 19:56 часа 972 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
105 конгресмени искат незабавен отговор от Тръмп за Starshield. Идват първите бариери от демократите за милиардера-президент

"От името на общо 105 членове на двупартийната група в подкрепа на Украйна в Конгреса сме крайно обезпокоени от данните от Украйна, че Starshield пак е заглушен. Конгресът беше безкрайно ясен, че способностите на Украйна да се защитава и да защитава Европа са жизненоважен национален интерес на САЩ. Изискваме пълен отчет от администрацията на Тръмп и SpaceX за това как и защо се е случило това и незабавни действия за възстановяване на пълния достъп до Starshield". Това е официална позиция на групата за Украйна в Конгреса, начело на която стои конгресменът-републиканец Брайън Фицпатрик.

При предишното ограничение на Starshield/Starlink за Украйна, американският президент Доналд Тръмп така и не си призна дали лично е наредил това да бъде направено. 

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Демократите вече се готвят да стъжнят политическия живот на Тръмп

Според The Wall Street Journal демократите планират да блокират усилията на Тръмп официално да преименува Министерството на отбраната на "Министерство на войната". Новият конгрес, в който Демократичната партия държи и двете камари, ще встъпи в длъжност веднага след Нова година.

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Демократите планират да блокират и идеята на Тръмп за бойни кораби от клас "Тръмп". Въпросните кораби с ядрено оръжие, които по плана на американския президент трябва да носят лазери, релсови оръдия и хиперзвукови ракети, ще струват безбожно скъпо. Само първият такъв кораб може да излезе до 23 милиарда долара, според Бюджетната служба на Конгреса.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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