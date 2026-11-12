105 конгресмени искат незабавен отговор от Тръмп за Starshield. Идват първите бариери от демократите за милиардера-президент

"От името на общо 105 членове на двупартийната група в подкрепа на Украйна в Конгреса сме крайно обезпокоени от данните от Украйна, че Starshield пак е заглушен. Конгресът беше безкрайно ясен, че способностите на Украйна да се защитава и да защитава Европа са жизненоважен национален интерес на САЩ. Изискваме пълен отчет от администрацията на Тръмп и SpaceX за това как и защо се е случило това и незабавни действия за възстановяване на пълния достъп до Starshield". Това е официална позиция на групата за Украйна в Конгреса, начело на която стои конгресменът-републиканец Брайън Фицпатрик.

On behalf of the 105 Members of the Bipartisan Congressional Ukraine Caucus, we are demanding a full accounting from the Trump Administration and SpaceX on how and why this occurred and immediate action to restore full access to Starshield. https://t.co/t3iFOoJFJh — Congressional Ukraine Caucus (@UkraineCaucus) November 12, 2026

При предишното ограничение на Starshield/Starlink за Украйна, американският президент Доналд Тръмп така и не си призна дали лично е наредил това да бъде направено.

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Демократите вече се готвят да стъжнят политическия живот на Тръмп

Според The Wall Street Journal демократите планират да блокират усилията на Тръмп официално да преименува Министерството на отбраната на "Министерство на войната". Новият конгрес, в който Демократичната партия държи и двете камари, ще встъпи в длъжност веднага след Нова година.

Демократите планират да блокират и идеята на Тръмп за бойни кораби от клас "Тръмп". Въпросните кораби с ядрено оръжие, които по плана на американския президент трябва да носят лазери, релсови оръдия и хиперзвукови ракети, ще струват безбожно скъпо. Само първият такъв кораб може да излезе до 23 милиарда долара, според Бюджетната служба на Конгреса.

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