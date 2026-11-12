Макрон: "Вече няма помощ от САЩ за Украйна". От Киев подозират нарочно подсилване на руската позиция в преговорите (ВИДЕО)

"Без европейците няма подкрепа за Украйна. Нека бъдем честни – вече няма подкрепа от САЩ". Тези думи на френския президент Еманюел Макрон отекнаха в кулоарите на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин на 12 ноември - деня, в който Киев обяви, че военните отново регистрират прекъсвания в сателитните комуникации на Starshield (военната версия на Starlink на Илон Мъск) по цялата фронтова линия и над окупираните територии. По думи на президента Володимир Зеленски, това се случва вече от няколко дни и едва ли е случайно.

Според Макрон украинците вече трябва да разчитат само на Канада, Европа, Япония - като цяло на Коалицията на желаещите.

French President Macron on Ukraine: Without Europeans, there is no support for Ukraine. Let's be honest, there is no more U.S. support. https://t.co/hpvCnG9qNN — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

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Проблемите със Starlink и Starshield: украински официални лица с подозрения каква е целта

За втори път в рамките на последния месец се случва нещо подобно със Starshield - в предишната ситуация Доналд Тръмп и Илон Мъск си прехвърляха топката кой носи отговорност, докато услугата не бе възстановена отново. Сега става въпрос за ограничения на скоростта на системата Starshield до 161 километра в час (100 мили в час). Украинските военни вече са проверили обстоятелствата по този въпрос и "това не са случайни грешки, а системно ограничение", каза Зеленски.

Висши украински длъжностни лица подозират, че САЩ умишлено ограничават услугите на Starlink/Starshield, за да окажат натиск върху Киев и да укрепят позицията на Русия в мирните преговори, предава Financial Times, позовавайки се на неназовани служители от Украйна.

Едно от длъжностните лица смята, че Вашингтон се стреми да даде предимство на Москва, докато друг представител посочва, че причината за ограниченията остава неясна, тъй като американските власти не са дали никакво обяснение.

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