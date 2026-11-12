Путин пробва да превземе Константиновка с примирие, защото не става по военен път

Хайде да направим хуманитарна мисия за спасяване на цивилните в Константиновка - това предложение е направил руският диктатор Владимир Путин на американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които дойдоха днес (12 ноември) в Москва за поредна среща с него. Двамата представиха какво е говорено в Абу Даби на преговорите с Украйна и няколко европейски държави (Германия, Франция, Италия, Великобритания) - ОЩЕ: Путин изнесе позната лекция за Украйна, но хората на Тръмп го притиснаха да преговаря с Европа (ВИДЕО)

Путин, който обяви на 4 юли (Деня на независимостта на САЩ) чрез прессекретаря си Дмитрий Песков, че Константиновка е превзета, сега набързо забрави как Кремъл вече помоли украинците да спрат да стрелят там, за да им предаде телата на загинали украински войници. Интересно след като градът е превзет, защо изобщо трябват такива молби - "превзет" би трябвало да значи, че Русия контролира всичко и нищо не нарушава спокойствието на руската армия - ОЩЕ:

Докато Олешки беше изцяло окупиран от руснаците и жителите там, които Путин иначе защитава, бяха изправени пред гладна смърт, докато не се намеси Мелания Тръмп с примирие и организиране на евакуация, то Константиновка си остава всъщност мечта за руската армия на този етап. Руските сили не контролират града - украинците все още държат позиции в северозападната част, а контролът вътре е фрагментиран и всъщност става дума за "сива зона". За капак още на 16 ноември "руският герой", който уж превзе Константиновка, се пресели на по-добро място, не доброволно. А при примирието в Олешки руснаците се възползваха да заемат позиции, от които преди това са били изтласквани, по думите на управителя на Херсонска област Олександър Прокудин. Съответно, няма как да не се направи аналогия, че Путин би желал същото да стане и в Константиновка, след като руската армия не може още да я превземе по военен път - ОЩЕ: Потвърдено: Убит е руският генерал, получил "Златна звезда" за превземането на Константиновка, която не е превзета

"Що се отнася до трайността на мира, неговата надеждност и постоянство, бихме искали той да бъде вечен мир", заяви още Путин, който преди не толкова отдавна беше наречен от Уиткоф "голям хуманист".

Putin: As for the durability of peace, its reliability and permanence, we would also like it to be an eternal peace. https://t.co/VxEysHfgV0 — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026