Всички учени с международни награди излизат "чуждестранни агенти": Факултет от СУ е срещу закона на "Възраждане"

"Законопроектът не засяга „чуждестранни агенти“, а заклеймява законното финансиране от чужбина". Това се посочва в декларация на Общото събрание на Факултетa по славянски филологии към СУ "Св. Климент Охридски" във връзка със законопроекта на проруската партия "Възраждане" за регистрация на чуждестранните агенти. От факултета са на мнение още, че този закон би имал тежки последици за образованието, науката, културата и икономиката.

Ето защо те призовават постоянните комисии в парламента, на които е разпределен законопроектът, да приемат отрицателни доклади, а Народното събрание да отхвърли законопроекта.

"Свободното гражданско общество, независимите медии и отворената към света наука не са заплаха за суверенитета на България. Те са част от нейната демократична устойчивост. Призоваваме Ви да ги защитите", призовават още от факултета. ОЩЕ: Риск от идеологическа промяна или дори Закон за чуждестранните агенти: Писател предупреди за шльокавицата

Кой би бил "агент" според този закон?

От факултета обръщат внимание, че думата „агент“ в българското публично пространство се свързва с разузнаване, шпионаж и доносничество в полза на бившата Държавна сигурност.

"Етикетът внушава нелоялност към държавата, без да е установено каквото и да е нарушение, единствено въз основа на факта, че гражданинът е получил стипендия, грант, хонорар, награда или дарение от чужбина", посочват още от факултета.

Според тях чрез този законопроект като „чуждестранни агенти“ могат да бъдат определени:

•учени от университети или от БАН, получили изследователска стипендия от чуждестранна фондация или правителствена програма (например на Германия, САЩ, Норвегия или Швейцария), който изнася лекции и публикува резултатите си;

•журналисти, писатели или преводачи, получили международна награда, творческа резиденция или грант за превод от чуждестранен културен институт;

• сдружения и фондации, финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм или Швейцарско-българската програма за сътрудничество – средства, които не са средства на ЕС;

• читалище, училищно настоятелство или доставчик на социални услуги за деца, хора с увреждания или възрастни хора, получил дарение от чуждестранен дарител;

• независима медия, получила съфинансиране за журналистически проект от чуждестранна фондация.

Законопроектът противоречи на Конституцията

В позицията си от факултета отбелязват, че законопроектът засяга едновременно редица основни права и принципи, гарантирани от Конституцията, въвеждайки в употреба неясни изрази и формулировки, които дават възможност за произвол на властите при прилагането му.

Според тях освен на основния закон - законопроектът противоречи на СЕвропейската конвенция за защита на правата на човека и на правото на Европейския съюз.

"Наред с всички юридически слабости, не е проведена обществена консултация за необходимостта от такъв закон, обхвата му на действие и целите на прилагането му", смятат от Факултета по славянски филологии. ОЩЕ: "Най-мракобесният закон за целия преход": Юрист заклейми Закона за чуждестранните агенти