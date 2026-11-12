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Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Исландия ще имат обща отбрана

12 ноември 2026, 17:02 часа 650 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Исландия ще имат обща отбрана

Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Исландия обявиха, че започват работа по споразумение за обща отбрана. Петте северноевропейски страни членуват в НАТО, като Финландия и Швеция се присъединиха към Алианса съответно през 2023 и 2024 г. „Споразумението ще ни даде възможност за по-тясно сътрудничество и ще повиши равнището на способностите ни за възпиране и отбрана както в региона, така и отвъд него“, заяви норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик на съвместна пресконференция в Осло.

Едно от особените предизвикателства, които съюзниците посочиха, е необходимостта да се съгласуват законите и нормативните актове, които уреждат въпроси като придвижването на сили и техника през границите. „Силите на НАТО трябва да могат лесно да се придвижват между страните, а силите трябва да се сражават като едно цяло“, подчерта Сандвик. 

Петте страни постепенно увеличиха бюджетите си за отбрана и се наредиха в челните редици на съюзниците от НАТО, отделящи най-много средства за армиите си на глава от населението си.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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