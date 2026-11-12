Прогноза за времето - 13 ноември 2026 г. (петък)

На 13 ноември 2026 г. минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в района на София - около 12°. Днес облачността ще е променлива. Ще духа умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и бурен вятър от юг-югозапад, показва прогнозата за времето на НИМХ. За същия ден е обявен и оранжев код за силен вятър в няколко области на страната. С повишено внимание следва да бъдат хората от областите Добрич, Варна, Бургас, Стара Загора, Монтана и Враца. Жълт код за силен вятър важи за северната част на страната.

Седмична прогноза за времето за 9-15 ноември 2026 г.

Дъжд

Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд. Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25°, в местата чувствителни на южен вятър до 27°-28°, а в София - около 21°. В планините облачността ще е променлива, по-често - значителна. Ще духа силен, по високите части и северните склонове бурен вятър от запад-югозапад.

Бурен вятър над Черноморието

Над Черноморието облачността ще е променлива. Сутринта главно по южното крайбрежие ще бъде с ниска слоеста облачност и намалена видимост. Ще духа силен до бурен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

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Карта: НИМХ