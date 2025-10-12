Министър Вълчев: Най-вероятно ще се стигне до задължителни матури по математика

Предстоят инвестиции в инфраструктурата на мрежата от школите в страната, каза днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред участниците в дискусионния панел "Технологична трансформация на българското образование: базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето" в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Министър Вълчев подчерта, че школите имат специално място в подготовката на децата по математика и природни науки, но те се нуждаят от подкрепа, защото остават без учители.

Големият проблем в подготовката по математика е прогимназиалният етап, допълни Вълчев. Като проблем той посочи липсата на учители и подчерта, че трябва да се инвестира в професионалната квалификация на такива кадри.

Пред кметовете на общини той подчерта, че се изгражда мрежа от училища със засилено изучаване на математика в страната. Освен това най-вероятно ще се стигне и до задължителни матури по този предмет, но предстоят разговори дали ще бъдат за всички, или само за учениците от този тип паралелки и гимназии.

Страната има нужда от технологични индустрии, които да дърпат напред, но за целта трябва имаме подготвени деца и гимназии, в които да учат, изтъкна министърът. По думите на Вълчев е важно да се търси и подкрепата на университетите и бизнеса.

Голям проблем е демотивацията на учениците да изучават математика и природни науки, коментира още министърът. Според него една от причините е "препускането" по материала, което кара младите хора да се самоизключват. Екраните също демотивират, посочи още Вълчев и подчерта, че обществото няма нужда от ползватели на устройства, а от създатели на такива.

Министърът допълни, че родителите трябва да разберат, че езиковите паралелки не са най-доброто за децата, макар че и хуманитарната основа също е важна за младите хора. По думите му проблем пред системата е наличието на голям процент деца, които имат трудности в училище, защото не владеят български език. Вълчев посочи, че това е причината в предложението за промени в законодателството да е залегнала езиковата интеграция.

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага и ежегодна оценка на труда на директорите на училищата, като слабите резултати да са основание за освобождаване, каза още Вълчев. Той подчерта, че мандатността е нещо хубаво, но ръководителите на училищата трябва да се грижат докато са на поста за качеството и иновативността на обучението. Така че трябва да има механизми да се носи отговорност за постигнатите резултати, каза министърът.

Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на общините в Република България ще си сътрудничат за развитие на технологичното и природоматематическото образование - меморандум за това беше подписан днес на форума в Албена от просветния министър Красимир Вълчев и председателят на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов.

