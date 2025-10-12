Войната в Украйна:

Спасиха 10 украински моряци от потъващ кораб край Варна

12 октомври 2025, 19:28 часа 489 прочитания 0 коментара
Екипажът на товарен кораб под флага на Камерун с 10 украински моряци на борда е бил спасен при операция, ръководена от Морския координационен център във Варна, съобщи ръководителят му Румен Николов.

Корабът "Айлийн" (EILEEN) е потънал бързо заради пробойна на 140 мили източно от Варна. Сигналът е бил получен в морския център в морската ни столица в ранния следобед. По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил) и екипажът не може самостоятелно да овладее ситуацията.

Към мястото на инцидента са насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България.

Спасеният екипаж е бил качен на турски кораб. Няма опасност за околната среда, предава БНР.

Ивелин Стоянов
