Еврото обърна посоката и стигна невиждан досега курс през февруари

Курсът на еврото спрямо щатския долар започна новата седмица по същия начин, както завърши предходната - отново под психологическата граница от 1,18 към щатската валута, но след това затвори на 1,1915 (най-високия курс досега през февруари). Във вторник (10 февруари) валутата остава около този курс. През миналата седмица европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, възползвайки се от слабия долар. Така еврото беше на най-високия си курс от пет години към долара, но в петък, 6 февруари, отстъпи от него.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт сутринта на 10 февруари единната европейска валута се продава за 1,1909 долара.

Европейската централна банка определи на 9 февруари референтен курс на еврото от 1,1886 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2065 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 11 февруари 2025, когато слезе до 1,0301 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

