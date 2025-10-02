Войната в Украйна:

Системата за актове и глоби на МВР се срина

Системата на МВР, по която се проверява за актове и глоби, както и се плащат наложени санкции, се срина. Това става ясно от официално съобщение на вътрешното министерство в четвъртък следобед.

"Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ (АИС-АНД) в момента не работи", пишат от МВР. Оттам добавят, че са недостъпни и предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР.

От вътрешното министерство се извиняват за причиненото неудобство.

