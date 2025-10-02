Орбан и Туск в спор и закачка за Русия и войната в Украйна (ВИДЕО)

Полският министър-председател Доналд Туск и унгарският премиер Виктор Орбан влязоха в задочен спор пред медиите, които отразяват неформалната среща на евролидерите в датската столица Копенхаген. Считаният за близък до Кремъл ръководител на правителството в Будапеща обясни, че страната му няма как да спре да купува руски петрол, защото той не може да "промени географията". "Опитвам да съм силен човек и мога да променям политики, но не и географията", каза той, като обясни, че Унгария няма излаз на море - затова трябвало да се внася от Русия.
На фона на натиска на американския президент Доналд Тръмп съюзниците от ЕС и НАТО да спрат вноса на руски петрол и газ, както и на фона на обещанията на Европейския съюз това да се случи скоро, Унгария и Словакия не отстъпват от позициите си. Те твърдят, че нямат друга алтернатива, макар плановете на блока да са налице още от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
Още: Проблемът "Северна Македония" праща България в лагера на Орбан срещу членството на Украйна в ЕС?
Руският петрол и газ са основно перо в машината за приходи на руската армия и на военнопромишления комплекс на диктатора Владимир Путин.
Отделно от това Орбан отново избухна на срещата на върха в Копенхаген, твърдейки, че Брюксел „подтиква към война“, като въоръжава Украйна и ускорява нейния път към ЕС. Той призовава за „мирни преговори“.
Доналд Туск отговори: Знаем на чия страна е Орбан
Туск коментира изявленията на унгарския си колега, като каза, че "Виктор Орбан вярва, че няма война - аз вярвам, че има война".
"И въпросът е: на чия страна сте в тази война? Знаем на чия страна е Полша, знаем на чия страна са НАТО и Европа и, за съжаление, вероятно знаем и на чия страна е Виктор Орбан", посочи полският министър-председател.
Още: Фалшиво ли е нарушаването на въздушното пространство на Естония? Полша готова да сваля обекти
Смях между Туск и Орбан
Двамата застанаха и заедно пред камерите в един момент, като Виктор Орбан повтори казаното в свое интервю по-рано: "Всички ние харчим повече за въоръжение от Русия, така че защо се страхуваме? Ние сме по-силни от тях", заяви той, имайки предвид ЕС и НАТО.
Още: Изненада: Виктор Орбан буквално се подигра със "слабата" Русия
Туск тогава дръпна Орбан за ръкава и се намеси: "Обичам, когато използва моите аргументи", каза полският лидер на журналистите и се засмя.