Еди Рама направи за смях Тръмп пред камерите (ВИДЕО)

Момент, в който албанският премиер Еди Рама фино троли президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген, бе уловен от камерите и предизвика доста смях в социалните мрежи. Докато френският президент Еманюел Макрон се ръкуваше с азербайджанския си колега Илхам Алиев, Еди Рама се обърна към Макрон с думите, че му дължи извинение за това, че не го е поздравил със сключения мир между Албания и Азербайджан.
Трябва да поздравите Илхам Алиев и мен за мирния договор. Тръмп сложи край на конфликта между нас, каза албанският премиер, което накара присъстващите да избухнат в смях. Шегата, разбира се, визира неколкократното объркване от страна на Тръмп на имената на различните държави в изявленията му. Американският президент се бе похвалил, че е помирил Албания с Азербайджан, обърквайки очевидно имената на Албания и Армения. В друго изявление той по същия начин обърка Азербайджан с Камбоджа.
Макрон се включи в шегата и отговори: "Извинявам се".
😅Bullseye! Albania’s prime minister trolled Trump to the laughter of colleagues— NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2025
Edi Rama jokingly demanded an apology from Macron for not congratulating him and Aliyev on “making peace”.
Earlier, the U.S. president repeatedly claimed he had ended the war between Azerbaijan and… pic.twitter.com/VWT0nZV5Yt