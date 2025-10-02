Еди Рама направи за смях Тръмп пред камерите (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

Момент, в който албанският премиер Еди Рама фино троли президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген, бе уловен от камерите и предизвика доста смях в социалните мрежи. Докато френският президент Еманюел Макрон се ръкуваше с азербайджанския си колега Илхам Алиев, Еди Рама се обърна към Макрон с думите, че му дължи извинение за това, че не го е поздравил със сключения мир между Албания и Азербайджан. 

Трябва да поздравите Илхам Алиев и мен за мирния договор. Тръмп сложи край на конфликта между нас, каза албанският премиер, което накара присъстващите да избухнат в смях. Шегата, разбира се, визира неколкократното объркване от страна на Тръмп на имената на различните държави в изявленията му. Американският президент се бе похвалил, че е помирил Албания с Азербайджан, обърквайки очевидно имената на Албания и Армения. В друго изявление той по същия начин обърка Азербайджан с Камбоджа. "Разрешихме конфликта между Абер-байджан и Албания": Тръмп шокира с изявление (ВИДЕО)

Макрон се включи в шегата и отговори: "Извинявам се".

